Projekt Sixpack: Die besten Übungen für den Waschbrettbauch

Seitliche Bauchmuskeln, Rumpf: Übung 17: Gedrehte Liegestütz

A In den Liegestütz gehen: Die Arme stehen senkrecht unter den Schultern, der ganze Körper bildet von Kopf bis Fuß eine gerade Linie. Den Rumpf anspannen.

B Den gestreckten Körper nach rechts drehen, dabei das Gewicht auf den linken Arm verlagern, bis der rechte Arm senkrecht nach oben zeigt und Ihr Körpergewicht auf der linken Hand und der Außenseite des linken Fußes ruht. Der Oberkörper, die Hüfte und die Beine gleichzeitig drehen – so vermeiden Sie ungünstige Verdrehungen rund um die Wirbelsäule. Das Becken stets gerade halten und in der Hüfte nicht absacken. In der nächsten Wiederholung gleich zur linken Seite drehen, dann wechselseitig wiederholen.

______________________

Diese und viele weitere Übungen für einen trainierten Waschbrettbauch finden Sie gratis in unserer Men's Health Personal Trainer App oder im Web unter www.menshealth-personaltrainer.com