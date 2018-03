Männer-Pflege: Die besten Tipps für die Trockenrasur

Erfahren Sie hier, welche Argumente für die Trockenrasur sprechen und was Sie beachten sollten, wenn Sie sich für die trockene Variante entschieden haben

Die Trockenrasur ist gut für den, der es schnell und bequem mag: Pre-Shave auftragen, Rasierer anwerfen und los geht´s. Auch die Gefahr, sich zu schneiden, ist gering. Allerdings wird bei dieser Art der Rasur das Haar nur an der Hautoberfläche gekappt. Man sieht es also schneller.

Während bei der Nassrasur die Haare abgeschnitten werden, hobeln die Scherköpfe des Trockenrasierers es ab und entfernen so auch wenige tausendstel Millimeter der Hornschicht der Haut. Abrasierte Haut- und Haarpickel können sich dann als Hornstaub in die Poren setzen und diese verstopfen.

Um das zu verhindern, sollten Sie also vorher ein Pre-Shave auflegen. Es richtet die Barthaare auf und enthält antiseptische Wirkstoffe, die vor Entzündungen schützen. Nach der Rasur sollten Sie auch hier ein Aftershave auflegen.

Wann besser trocken?

Bei Akne und infektiöser Haut kann die Trockenrasur vorteilhafter sein. Weil Verletzungen vermieden werden. Desinfizieren Sie gelegentlich die Scherköpfe und benutzen Sie Pflegerezepturen, die der Hautarzt verschreibt.