Sneaker-Trends für Männer: Die coolsten Turnschuhe 2018

Sneaker-Trends für Männer: Converse All Star

Klassische Converse Chucks erleben gerade ein Revival. Wie man sie jetzt trägt? Auf jeden Fall in der High-Top-Variante. Was dazu passt? Alles, was lässig aussieht! Besonders gut wirken Chucks in Kombi mit Jeans mit verkürztem Saum. So kommt der Trendschuh voll zur Geltung.

>>> Die besten Boots für Männer