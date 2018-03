Videospiele: Neun Games für Spielkonsole, PC und Handy

Nintendogs fürs Nintendo DS: Beim An-der Leine-Ziehen per Touchscreen und Kommandos-ins-Mikrofon-Bellen kommen Sie hier auf den Hund. Wer hätte gedacht, dass Gassi gehen so viel Spaß macht?! (um 35 Euro, http://nintendogs.nintendo.de ).

Eye Toy Play 3 für die PS2: Die beliebte Kameraspielerei geht jetzt in die dritte Runde. Werden Sie Friseur, dirigieren Sie ein Orchester oder jagen Sie Geister. Am besten funktioniert’s mit einigen Mitspielern (um 40 Euro, www.eyetoy.de ).

Perfect Dark Zero für die Xbox 360: Der Action-Reißer demonstriert ziemlich eindrucksvoll die Stärken der brandneuen Konsole: eine geniale Grafik, intelligente Gegner sowie ein innovatives Kampfsystem (um 60 Euro).

Boktai 2 für den GameBoy Micro: Ein Sensor überträgt Tageslicht in das Spiel. Sobald Ihnen etwa Vampire zu gefährlich werden, halten Sie den Gameboy rasch in die Sonne – und schon lösen sich die Probleme in Rauch auf (um 55 Euro, www.konami.de).