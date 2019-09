Die große Freiheit: So erholsam ist Urlaub mit dem Camper

Angeln am Steg, eine Tour mit dem Boot - Südschweden war das Paradies zum Entspannen © privat

Der Weg ist das Ziel. Was so abgedroschen klingt, war das Motto unseres Urlaubs, denn da wo es schön war blieben wir, da wo die Kinder Freunde fanden, blieben wir eine Nacht länger und da wo die Mücken uns zu sehr stachen reisten wir früher wieder ab. Auf dem Campingplatz Getnö Gård in Südschweden fanden wir alles, was wir wollten. Einen Stellplatz direkt am See Åsnen, drumherum der Nationalpark mit seinem Urwald und den unberührten Schären. Für die Jungs der größte Abenteuerspielplatz der Welt, für uns Erwachsenen das Paradies zum Runterkommen.

Morgens per Rad zum Brötchenholen an die Rezeption, tagsüber per Boot auf den Schären unterwegs, Käfersuchen im Wald oder Angeln auf dem Steg direkt vor unserem Bulli. Abends Feuerholz suchen, den Grill anschmeißen, am Lagerfeuer essen und dort sitzen bleiben, bis nur noch die Glut in der alten LKW-Felge brannte, die zu jedem Stellplatz gehörte - Camperidylle pur. Niemand vermisste ein richtiges Bett (im Zeltdach schläft es sich urgemütlich), eine vollständige Küche (man kann sehr gut mit 2 Töpfen und einem Gasgrill auskommen) oder den Fernseher (draußen gab’s so viel Spannenderes. Elche. Echte Elche! Nicht die aus dem Wildpark).

Für uns war am Ende des Urlaubs klar: Das machen wir nächstes Jahr wieder. Aber länger. Und auf jeden Fall mit dem eigenen Camper.