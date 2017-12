5 Ernährungsfehler, die jeder Sportler vermeiden sollte

Erschöpfte Glykogenspeicher sind wohl einer der häufigsten Gründe, warum Sie beim Sport vorzeitig schlapp machen. Doch was ist Glykogen überhaupt? Glykogen ist die Speicherform von Glukose (Zucker), sprich: Energie für den Notfall. Kohlenhydrate werden aus der Nahrung aufgenommen, in Einzelzucker (Glukose) zerlegt und in Leber und Muskulatur gespeichert.

Beim Sport braucht der Körper ständig Energie und die bekommt er aus den so genannten Depots. Ganz leer sind die aber nie – das ist mit einem normalen Fitness-Workout nicht zu schaffen, da müssten Sie schon für einen Marathon trainieren.

Die Folgen eines leeren Glykogenspeichers während eines harten Training spüren Sie trotzdem: schnelle Ermüdung und Leistungsabfall. Daher sollten Sie Ihre Glykogenspeicher vor (und auch nach) dem Training immer gut füllen – (siehe Pre-Workout-Mahlzeit).

Ausnahme: Sie ernähren sich ketogen, nehmen also so gut wie keine Kohlenhydrate zu sich. Dann bezieht Ihr Körper auch keine Energie aus den Glykogenspeichern, sondern aus Fett – weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Bei der sogenannten "Ketose" werden Fette in der Leber in Ketonkörper umgewandelt und anstelle von Kohlenhydraten zur Energiegewinnung genutzt. Auch zahlreiche Läufer setzen auf die Vorteile der ketogenen Diät, denn die Fettspeicher sind nicht so schnell erschöpft wie die Glykogenspeicher, sprich: Energie (fast) ohne Ende.

3. Flüssigkeitsmangel

Bevor Sie ins Training starten, sollten Sie immer sicherstellen, dass Sie vorab ausreichend "getankt" haben. Denn damit sich in unserem Körper auch nur ein einziger Muskel bewegen kann, wird Wasser benötigt. Und auch Ihr Gehirn braucht den flüssigen Treibstoff, um optimal zu funktionieren. Ohne Wasser läuft in unserem Körper so gut wie gar nichts.