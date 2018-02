Die 8 häufigsten Fehler, die Männer beim Dating-App-Profilbild machen

Wer sich in einer Gruppe versteckt, wirkt verdächtig. Er will sich entweder "verstecken" oder beweisen, dass er Freunde hat. Wer sich einzeln zeigt, wirkt verletzlicher – das mögen Frauen. Ob Sie viele Freunde haben, möchte die potentielle Kandidatin auch lieber selbst herausfinden. "Bitte machen Sie aber kein Selfie , sondern lassen Sie sich von einem Freund fotografieren", rät Liebes-Coach Fischer.

Ein Profilbild mit Hund oder Kind? Besser nicht! Keine Frau möchte einen Hund daten oder gleich darauf eingestimmt werden, dass sie in einer möglichen Beziehung nur die zweite Rolle spielt. Selbst, wenn Tiere oder Kinder in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen, sollten die nicht mit aufs Bild. Das sendet Signale, die falsch verstanden werden können. Es geht um Sie, machen Sie sich nicht zur Nebenrolle.

Sie zeigen, was Sie haben und was Sie wollen – und schrecken so die interessantesten Ladies ab.

Ursache für einen Hintergrund-Fauxpas, wie man ihn von Ebay-Verkaufsbildern (Fotograf im Spiegel, Fußnägel im Bild) oder Selfies (essende oder winkende Personen) kennt, sind meist Schnappschüsse. Auch auf Fotos, die andere gemacht haben, kann viel schiefgehen: Ihre dreckigen Socken oder die Pfandflaschen-Sammlung zum Beispiel. "Viele Männer lassen sich ungern fotografieren oder hassen Selfies. Deswegen reicht ihnen, wenn sie auf dem Foto halbwegs drauf sind. Man sollte aber auf keinen Fall das erstbeste Foto verwenden", rät Fischer. Frauen achten sehr genau auf den Hintergrund. Wer jetzt glaubt: dann drapiere ich doch mal schön Statussymbole in den Hintergrund, tappt genauso in die Falle. Das entlarvt Sie als Blender. Es ist wichtig, dass Sie authentisch wirken, aber zeigen Sie nicht gleich all Ihre Macken.

Wie Gott ihn schuf, leicht lüsterner Blick? Auf dem Profilbild bitte nicht! Wer sich nackt abgelichtet zeigt, sendet ein klares Signal: Ich will Sex (oder: ich bin Nudist). Doch, selbst wenn eine Frau in der Dating-App ebenfalls bloß eine Affäre oder einen One-Night-Stand sucht, wird sie bei einem "Ich-zeige-alles-Bild" fix weiterwischen. Warum? Weil es peinlich, notgeil und selbstverliebt wirkt. Dieser Mann steht gern im Mittelpunkt und giert nach Komplimenten. Frauen, die die schnelle Nummer suchen, wollen begehrt werden, nicht bewundern müssen. Außerdem möchte sie das Geschenk gern selbst auspacken.

Foto-Filter sind verlockend, können Ihnen aber den Erfolg beim Online-Dating ruinieren. Wenn die Retusche auffällt, fragt sich Frau: was hat er zu verbergen? Wenn sie doch auf die Mogelpackung reinfällt, ist die Enttäuschung beim ersten Treffen groß. "Retuschierte Bilder führen häufig zu bloßen Schreibfreundschaften", so der Single-Coach. "Natürlich müssen Sie nicht völlig auf den Fotofilter verzichten, aber bitte dezent einsetzen", rät Fischer. Übrigens: Schwarz-weiß-Bilder sollen kreativ wirken, kommen aber meist emotionslos rüber.

Klar, wenn man gut ausgestattet ist, möchte man das gerne zeigen. Theoretisch ist das auch keine schlechte Idee: Schließlich zählt der erste Eindruck und in einem Foto kann man eben nicht mit Intelligenz punkten. Falsch! Denn ein Foto kann sehr wohl so einiges über den Charakter eines Menschen verraten. "Ein Mann der sich beim Pumpen fotografiert, erweckt den Eindruck, dass es ihm hauptsächlich um sich selbst und um Äußerlichkeiten geht", so Fischer. "Das kann funktionieren, wenn eine Frau genauso tickt." Interessant wirkt so jemand eher nicht. Wer sich stattdessen lesend fotografiert, sendet eine ähnliche Message: hier zählt nur die Belesenheit. Heißt: Verwenden Sie ein inszeniertes Foto nur dann, wenn Sie wirklich nur Frauen suchen, die dargestellten Aktivitäten genauso lieben.

Zusammengefasst: das perfekte Profilbild

Warum Profilbilder in Dating-Apps so oft in die Hose gehen? Weil Mann sich begehrenswert darstellen möchte. Und genau hier liegt das Problem: Sobald Sie sich verstellen, wirken Sie nicht mehr echt. Selbst, wenn die potentielle Partnerin das noch nicht weiß – Sie wissen es. Wer eine langfristige Beziehung sucht, sollte sich auf dem Profilfoto möglichst neutral – fast minimalistisch – zeigen. Schauen Sie in die Kamera (so sehen Sie ihr direkt in die Augen), tragen Sie Kleidung, die einer Frau gefallen würde, die Sie suchen und verzichten Sie auf Accessoires, die falsche Signale setzen. Zeigen Sie sich weder beim Rauchen, noch beim Holzhacken oder gar in der Badewanne. Frauen wollen einen Mann entdecken – nicht gleich alles aufs Auge gedrückt bekommen.

