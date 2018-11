Schönheitschirurgie Intimbereich: Das sind die 10 häufigsten Schönheits-Ops am Penis

Es gibt auch eine angeborene Penisverkrümmung : Etwa 12 Prozent aller Männer sind betroffen. Der Grund ist ein genetischer Defekt, wodurch sich das Bindegewebe in den Schwellkörpern des Penis unterschiedlich entwickeln. Vor allem bei sehr starken Verkrümmungen kann das zu Problemen während des Geschlechtsverkehrs führen. Weil die Verkrümmung bei der Mehrzahl der Betroffenen (zirka 8 Prozent) aber eher gering ist, gilt die angeborene Penisverkrümmung als kaum OP-bedürftig , sagt Sommer – auch weil generell kaum ein Penis schnurgerade ausfällt. Eine leichte Krümmung kann also als fast normal bezeichnet werden. Zudem: Männer mit einer angeborenen Penisverkrümmung sind in der Regel fähig zum Geschlechtsverkehr.

Zugewinn: Durchschnittlich 0,5 bis 1,5 Zentimeter, in Ausnahmefällen bis zu 5 Zentimeter. Bevor Sie zum nächsten Chirurgen laufen: "Die Vergrößerung ist primär im nicht-erigierten Zustand sichtbar, weil sich der Schwellkörper an sich nicht durch die OP verändert", erklärt Sommer. Eine Penisverlängerungen ist der 7. häufigste Eingriff in der plastischen Chirurgie.

7. Penisprothesen

Bei nur jedem 2. Betroffenen von Potenzstörungen führt die medikamentös verabreichten PDE-5-Hemmer (etwa Viagra) zu einer festen, harten Ereltion, die man für den Geschlechtsverkehr benötigt. Konservative Alternativen sind Spritzen in den Penis, Pellets, die in die Harnröhre eingebracht werden, und Vakuumpumpen mit Penisring. Wer das alles nicht will, kann oder muss auf Penisprothesen zurückgreifen. "Die favorisierten Modelle sind hydraulische Pumpen", so Sommer. Sie kommen den natürlichen Sexualabläufen am nächsten: Per Hand wird eine Pumpe betätigt, die in den Hodensack operiert wurde. Daraufhin fließt Flüssigkeit in den Penis beziehungsweise in die künstlich eingesetzten Prothesenzylinder im Penis und lässt ihn steif werden. Wichtig: Der Penis wird nicht ersetzt. Die Deaktivierung erfolgt erneut über den Hodensack.

Welche Gefahren birgt der chirugische Eingriff? Infektionen.

Was kostet diese Intim-OP? Die Kosten von um 8.000 bis 12.000 Euro sollten von der Krankenkassen übernommen werden, allerdings nur, wenn alle anderen medikamentösen und konservativen Therapien beim Betroffenen nicht funktioniert haben.

