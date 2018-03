Weibliche Tugenden: Kopieren Sie die Job-Tricks der Frauen

Sie können nicht einparken, haben von Fußball keine Ahnung. Doch eines haben Frauen uns voraus: soziale Kompetenz. Und die zahlt sich im Job aus

Sie können zwar nicht im Stehen pinkeln, haben den Männern im Job jedoch einiges voraus: die lieben Kolleginnen. Lesen Sie auf diesen Seiten, welche kleinen, aber feinen Unterschiede im Berufsleben zwischen Männern und Frauen bestehen – und was Sie von den Strategien

Ihrer Schreibtisch-Nachbarin lernen können.

Ein Problem lösen

So machen Sie es (bisher) „Männer sprechen im Normalfall erst über ein Problem, wenn sie auch gleichzeitig die Lösung präsentieren können“, sagt Karriere-Berater Hans-Joachim von Malsen www.marsvenus.de. Denn um Hilfe oder Unterstützung zu bitten, ist in der männlichen Berufswelt gleichbedeutend mit: Ich bin überfordert, schaffe meinen Job nicht.

So macht es Ihre Kollegin Sie steht häufig mit ihren Kolleginnen auf dem Flur oder in der Gemeinschaftsküche und spricht über das Projekt, an dem sie gerade arbeitet. Sie spart auch nicht aus, auf welche Probleme sie dabei gestoßen ist. Ihre Arbeitskollegin fragt die anderen um Rat und diskutiert die besten Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Gruppe.

Was Sie von ihr lernen können Ihre Kollegin ist eine echte Meisterin der Prävention. Denn frühzeitig über mögliche Risiken zu sprechen, bedeutet auch, diese im Vorfeld verhindern zu können. Zudem sieht Ihre Kollegin die Unterstützung anderer nicht als Infragestellung ihrer Kompetenz. Gleichzeitig trägt sie zu einer harmonischen Atmosphäre bei, denn durch ihre Gesprächsbereitschaft vermittelt sie: Deine Unterstützung ist mir wichtig, ich lege Wert auf dein Urteil. „Während Männer beruflich eher einen Tunnelblick haben, hat die Frau ein Weitwinkel-Objektiv. Damit kann sie auch kreative Lösungen sammeln, die nicht auf der Hauptstraße liegen, sondern auf kleinen Nebenwegen“, erklärt die Management-Trainerin Sabine Asgodom.

Ein weiterer wichtiger Punkt: „Obwohl die Männer im Beruf als sehr sachorientiert gelten, sind sie es bei Problemen oft nicht. Denn sie denken nicht in erster Linie über eine mögliche Lösung nach, sondern darüber, welche Auswirkungen die Schwierigkeiten auf ihre Position haben könnten. Deutsche Manager wenden laut einer Studie etwa 60 Prozent ihrer Arbeitszeit auf, um ihren Status zu erhalten“, sagt die Autorin des Buches „Arbeit macht das Leben süß“. Darüber hinaus kritisiert die Expertin das so genannte Teflon-Prinzip, das besonders männliche Führungskräfte verfolgen: „Sie investieren die meiste Energie dafür, dass von einem Problem nichts an ihnen haften bleibt.“