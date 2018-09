10 kalorienarme Snacks für die Arbeit und unterwegs

Proteinreicher Snack: Beef Jerky

Fleisch ist ein idealer kalorienarmer Snack für zwischendurch. Getrocknet und in Streifen geschnitten wird aus saftigem Rindfleisch so genanntes Beef Jerky, also Trockenfleisch, das sich handlich überall mit hinnehmen lässt. Der perfekte Snack während der Arbeit, wenn Sie Ihre Muskeln mit einer Portion Eiweiß versorgen wollen. Gleichzeitig ist es kalorienarm und enthält extrem wenig Fett.

>>> So macht man Beef Jerky selbst

Die Qualität geht jedoch weit auseinander. Deshalb lohnt es sich, bei dem gesunden Trockenfleisch ruhig etwas tiefer in die Tasche zu greifen und Beef Jerky zu kaufen, das ohne Glutamat und andere Zusatzstoffe hergestellt wird. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich den gesunden Snack auch selber machen.