In 7 Tagen: Die Lösung für Ihre Probleme

Systemversagen auf allen Ebenen? Ruhe bewahren. Mit dem Wochenplaner lösen Sie Ihre Probleme in 7 Tagen

Die Probleme: Sie haben Probleme? Wir helfen Ihnen. Stellen Sie ab, was Sie nervt. Wir sagen Ihnen, wie. Mit einem Sieben-Tage-Plan.

1. Ich stehe ständig unter Strom

Dieser Tag war genauso wie der letzte: Die Hölle! Ein Blick in den Spiegel zeigt Ihnen nicht mehr den Menschen, der Sie mal waren. Jetzt bloß keine Kurzschlussreaktionen – kommen Sie erst mal wieder runter! Wie Sie den Stress in den Griff kriegen.

2. Ich bin ein Fastfood-Junkie

Wir Gucken jetzt nicht bei ihnen in den Kühlschrank. Wahrscheinlich wüssten wir dann nicht, ob wir lachen oder weinen sollen. Aber jetzt wird alles anders!

3. Ich hab’s im Kreuz

Immer einen Zentimeter von einem Hexenschuss entfernt? Fragt sich, von welcher Seite aus gesehen. Mit wenigen Handgriffen verschaffen Sie sich Linderung.

4. Ich habe miesen Sex

Ob sie sich nun nach elf Stössen von ihr herunterwälzen oder Ihre Angebetete Sie gar nicht erst ranlässt: Ihr Bett ist eine Bühne, und was da abläuft, ist meist ein Trauerspiel. Ab in die Sex-Show! So geht´s.