Handykunde: Einmal ins Handy blasen, bitte

Die zehn häufigsten Handyunfälle und weitere interessanteste Fakten rund um das Thema Handy

7. Juni 2005

Gerät, von dem sich die meisten Männer wünschen, dass es Bestandteil ihres Handys wäre (etwas tiefer auf dem Wunschzettel: Elektroschocker): Alkoholtester

6. Juni 2005

Quote der Leute, die schon mal per SMS ihre Beziehung beendet haben: 1 von 5

5. Juni 2005

Prozent der

Urlauber, die auf Reisen ein Fotohandy dabeihaben: 23

4. Juni 2005

Anteil der Männer, die ihr Handy aus Versehen schon einmal in die Waschmaschine gesteckt haben: 4 von 100

3. Juni 2005

Prozent der Männer, die die Nationalhymne als Klingelton für ihr Handy bevorzugen: 2

2. Juni 2005

Die 10 häufigsten Unfälle, die Handys passieren:

1. heruntergefallen

2. in einer engen Tasche zerdrückt

3. im Regen nass geworden

4. vor Wut an die Wand geworfen

5. vom Hund oder Kind zerkaut

6. in die Toilette gefallen

7. im Meer verloren

8. auf dem Autodach liegen gelassen

9. beim Sport zu starker Schweißproduktion ausgesetzt

10. in den Schnee gepurzelt

1. Juni 2005

Tage, die es durchschnittlich dauert, einen defekten Akku zu ersetzen: 14,6

31. Mai 2005

Schlimmste Konsequenz für Männer, die ihr Handy in die Hosentasche stecken: Die Qualität des Spermas kann um 30 Prozent sinken

30. Mai 2005

54 Prozent der Männer tragen ihr Handy in der Hosentasche, ganze 4 Prozent am Gürtel

28. Mai 2005

Anteil der Männer, die ihr Handy auch benutzen, wenn Sie gerade tanken: 1 von 2

29. Mai 2005

Wahrscheinlichkeit, dass dabei die Tankstelle in die Luft fliegt: Unendlich klein

26. Mai 2005

Prozent der Autofahrer, die sich nicht ans Handyverbot am Steuer halten: 33

27. Mai 2005

Konsequenz, wenn die Polizei Sie dabei erwischt : 1 Punkt in Flensburg und 40 Euro

25. Mai 2005

Faktor, um den sich Ihr Unfallrisiko erhöht, wenn Sie beim Fahren telefonieren: 14

24. Mai 2005

Zahl der Mobiltelefone, die in den vergangenen sechs Monaten in Münchner Taxis vergessen wurden: 3616

23. Mai 2005

Anzahl der rund 110 000 öffentlichen Fernsprecher, die laut Auskunft der T-com als unwirtschaftlich gelten: 15 000

20. Mai 2005

Prozent der Bevölkerung, die vor mehr als einem Jahr zum letzten Mal eine Telefonzelle benutzt haben: 68

19. Mai 2005

Prozent der Männer, die sich freuen, wenn ihr Handy klingelt: 38

18. Mai 2005

Betrag, den ein Deutscher im Monat für das mobile Telefonieren ausgibt: 51,35 Euro