Ski-Ausrüstung: Die neusten Teile für die Piste

GoPro - HD Helmet HERO

Die Kamera von GoPro lässt sich auf Helmen, Skiern, Snowboards oder am Körper befestigen. Dank eines Schnellverschlusses folgt die Befestigung ruckzuck. Damit können Sie Ihre rasantesten Abfahrten und spektakulärsten Sprünge nun endlich selber Filmen und das sogar in HD-Qualität. Die 5 Megapixel-Kamera kommt mit allen Befestigungen, so dass es direkt losgehen kann.

um 350 Euro

www.goprocamera.com/