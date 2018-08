Sneaker-Junkies aufgepasst: Diese Jeans setzen die Schuhe in Szene

Übrigens: Flanking, also die blanken Knöchel in Szene setzen, war gestern. Viel besser: Weiße Socken drunter und mit exzellentem Style das Aufsehen erregen.

Die Stauchung der Levi's Lo-Ball Stack Jeans lenkt den Blick auf die Füße, ca. 90 Euro © Levi's

Street-Star im Nineties-Look

Die Lo-Ball Stack zeichnet sich durch eine extra lange Schrittlänge aus, wobei der zusätzliche Stoff an dem tapered zulaufenden Bein für einen Knitter-Look im Knöchelbereich sorgt. Dank des neuen Schnitts kommen Low-Tops nun optimal zur Geltung. Ein It-Piece für jeden Sneaker-Liebhaber.

Ein unschlagbares Duo: Kombiniert mit außergewöhnlichen Sneakern wird der Fit zum absoluten Hingucker.

Die coolste Sneaker-Jeans-Kombi

Favoriten gefunden? Dann müssen Sie sich nur noch entscheiden, wie Sie die Jeans gerne stylen. Wir raten: Weißes T-Shirt drüber und im James Dean Style durch die Gassen schlendern. So einfach, so cool! Eben ein zeitloser Klassiker voller Understatement. Was sonst noch dazu passt, sehen Sie in der Galerie. Viel Spaß beim Stöbern!