Videos vom Herz: Die Pumpe bei der Arbeit

Die so genannte Perkutane transluminale coronare Angioplastie (PTCA) ist die Technik der Aufdehnung eines verengten Herzkranzgefäßes - ohne offene OP

PTCA nachher

Die PTCA wird bei einer Herzkatheteruntersuchung mit Kontrastmittel angewendet. Über die Leistenarterie oder Unterarmarterie wird ein Ballonkatheter vorgeschoben. An dessen unterem Ende befindet sich ein Ballon, der in der Gefäßverengung mit etwa 8-12 bar aufgeblasen wird. Die Verengung wird dadurch aufgezogen , so dass das Blut wieder fließen kann.