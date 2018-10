Oralsex für Fortgeschrittene: Die 6 schärfsten Blowjob-Varianten

Erfahrene Liebhaberinnen setzen auf den Überraschungseffekt: Sie verbinden ihrem Liebsten zuerst die Augen und verwöhnen ihn mit dem Mund, bevor sie die Frucht auf das erigierte Glied des Partners schieben und sie auf und nieder bewegen. Wie sich das anfühlt? Warm, saftig und extrem exotisch – am besten probieren Sie es selbst aus! Übrigens: Da brennt nichts, sofern Sie keine Verletzungen am Penis haben.

Angeblich soll die Ehefrau von Will Smith den Schauspieler mit exotischem Oralsex um den Verstand bringen. Und so geht's: Zuerst legt die Liebste eine Grapefruit in warmes Wasser, dann rollt sie sie etwas auf einer Unterlage hin und her, damit der Fruchtsaft später gut austritt. Anschließend schneidet sie die Enden an beiden Seiten ab und formt mit dem Finger ein Loch ins Fruchtfleisch. Es sollte ungefähr die Größe Ihres Penis haben.

Kühle Brise: So erregend, dass Sie es vor Lust kaum aushalten werden © Re_sky / Shutterstock.com

Blowjob-Variante #4: Peppermint-Blowjob

Es klingt zunächst ähnlich wie der Blowjob on Ice, denn in beiden Fällen zergeht etwas im Mund – in diesem Fall ein Pfefferminzbonbon. Bei dieser Variante geht es aber mehr ums Blasen an sich. So geht's: Die Liebste lutscht ein Bonbon, der Menthol enthält. Dann leckt sie über Ihren Penis, um ihn zu befeuchten. Nun bläst sie behutsam über Eichel und Schaft. Keine Sorge: es wird nicht so kühl, dass Sie die Erektion verlieren, aber es fühlt sich verdammt erfrischend an.

Blowjob-Variante #5: Korkenzieher-Blowjob

Mit dieser fortgeschrittenen Variante, der auch Screwjob genannt wird, kann Ihnen Ihre Partnerin den Kopf verdrehen. So geht's: Die Liebste nimmt den Penis in den Mund und fährt langsam mit der Zunge vom Schaft zur Eichel hinauf, dabei dreht sie den Kopf in einer halben Drehbewegung gleichmäßig von links nach rechts. Gleichzeitig tänzelt ihre Zunge in kleinen Kreisen über den Penis. Nun legt Sie beide Hände um den Schaft Ihres besten Stücks und bewegt sie auf und ab. Durch die zeitgleichen Bewegungen erleben Sie die Rundum-sorglos-Befriedigung. Einfach zurücklehnen und genießen.

Blowjob-Variante #6: Der Champagner-Blowjob

Warum sich nicht anständig für die oralen Freuden bei der Liebsten bedanken? Zum Beispiel mit edlem Prickelwasser. Davon haben Sie nämlich auch etwas. Ein Champagner-Blowjob verspricht prickelnde Freuden – und zwar nicht nur im Bauchnabel. Für die luxuriöse Form von Fellatio nimmt die Liebste einen Schluck Champagner, Sekt oder Prosecco in den Mund, schluckt aber nicht hinunter. Stattdessen stülpt sie die Lippen über Ihr bestes Stück und lässt die kitzelnden Sprudelbläschen fürs Feuerwerk sorgen. Wenn die Herzdame nun noch die Zunge im Blubberbad zucken lässt, fühlen Sie sich fix elektrisiert.