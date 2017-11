An diesen Orten bitte niemals eine Frau daten

Der erste Fehler, der einem beim Date unterlaufen kann? Die Wahl einer absolut ungeeigneten Location. An diesen 10 Orten möchten Frauen definitiv nicht ausgeführt werden

Sauna oder Schwimmbad – Willkommen zur Fleischbeschau Sofern Sie die Gute nicht beim Nacktrodeln kennengelernt haben, sollten Sie von Vorschlägen Abstand nehmen, bei denen man (halb)nackt ist. Mal ehrlich: Wer fühlt sich bei einer solchen Fleischbeschau schon wohl? Oder wollen Sie unbedingt, dass sie in der Öffentlichkeit Ihr Waschbrett beklatscht? Bitte nicht! Außerdem lenkt es bloß vom Wesentlichen – nämlich dem Kennenlernen des jeweils anderen – ab, wenn man sich permanent darauf konzentrieren muss ihr krampfhaft in die Augen und nicht auf das Muttermal zwischen den Brüsten zu schauen. Deswegen gilt: Sauna und Schwimmbäder können sie immer noch besuchen, wenn sie beide demnächst ordentlich verknallt sind. Vorher bitte erst einmal die Klamotten anbehalten.

via GIPHY

Familienfeier – Omi muss leider draußen bleiben Ihre Familie in allen Ehren, aber bitte lassen sie die Sippschaft außen vor, wenn es um das Date mit der Traumfrau in spe geht. Ihre Schwester mag noch so eine coole Socke sein – zu ihrem Geburtstag sollten Sie die neue Flamme erst mitnehmen, wenn sie die Gute schon etwas besser kennen. Zum einen, weil es wohl nichts Unangenehmeres gibt, als von der Familie des anderen wie ein exotisches Zootier begafft zu werden, zum anderen aus Selbstschutz: Oder woher wollen Sie eigentlich wissen, ob Ihr Tinder-Fang sich als absoluter Reinfall entpuppt?



via GIPHY

Die Stammkneipe der Kumpels – Brudi, mach dich vom Acker! Brauchen Sie echt eine Anstandsdame bei Ihrem ersten Date? Kommen Sie, die Zeiten, in denen die Kumpels als verdeckte Ermittler 2 Tische weiter saßen, um das scharfe Gerät direkt beurteilen zu können, sind doch lange vorbei. Lassen Sie die Kumpels aus dem Spiel, wenn Sie Ihr Date ganz in Ruhe und unbefangen kennenlernen wollen. Sollte sich mehr entwickeln, können Sie sie immer noch Ihren Buddies vorstellen.



via GIPHY

Sollte die Frau selbst absoluter Fußballfan sein, dann ist das Stadion als Dating-Location tatsächlich top. Spielt darüber hinaus auch noch ihr Lieblingsverein: ganz großes Kino! Trifft das allerdings nicht zu, dürfen Sie Ihre Dauerkarte an diesem Wochenende Ihrem kleinen Bruder überlassen. Ihr Verein spielt aber gerade dann um die Meisterschaft? Warum zur Hölle haben Sie dann ein Date?!



via GIPHY

Kino – Anschweigen statt Fummeln Zugegeben, von klein auf wurde uns eingetrichtert, dass man sich mit einer Frau am besten im Kino verabredet. Das mag für 14-Jährige auch echt gut funktionieren. Für alle anderen gilt: Das Kino ist der Dating-Ort für alle, die sich nichts zu sagen haben. Wollen Sie echt 2 Stunden lang schweigend nebeneinander sitzen und darauf hoffen, dass sich wie in einer schlechten Teenie-Schmonzette ihre Finger in der Popkorntüte berühren? Oder dass die Süße sich bei den spannenden Szenen vor Angst an Ihre starke Schulter krallt? Lassen Sie die Idee ganz schnell fallen und das Kino den Sozialphobikern und Nerds.

via GIPHY

Heavy Metal Konzert – Stehen Sie auf Anschreien? Unter der Voraussetzung, dass die Frau kein Fan dieser Musik ist, eignet sich ein Heavy Metal Konzert definitiv nicht für das erste Date. Wer möchte sich schon gerne über die Musik hinweg anschreien oder die Haare des Vordermanns ins Gesicht bekommt, weil dieser gerade eine Runde headbangt? Nicht zu empfehlen, wenn Sie eine Frau von sich überzeugen möchten.

via GIPHY

Ihre liebste Fast-Food- oder Dönerkette – Kein Kommentar Für den absoult abstrusen Fall, dass Sie das tatsächlich in Erwägung gezogen haben – um Himmels Willen, nein! Ausreden wie "Der Dönerteller bei Dö-Diner ist aber wirklich, wirklich der Hammer" zählen nicht. Dann können Sie sie auch gleich zum Dosenbierstechen an die Bushaltestelle entführen.

via GIPHY

Männerabend – wie auf dem Präsentierteller Das absolute No-Go fürs erste Date: die Frau mit zum Männerabend nehmen. Das ist ähnlich fatal wie die Nummer mit den zufällig anwesenden Best Buddies in der Stammbar. Unter den Blicken der Kumpels wird sich Ihre Bekanntschaft nur wie auf dem Präsentierteller fühlen. Außerdem: Wer weiß, ob Ihre Kumpels sich nach 4 Bier noch soweit in der Gewalt haben, dass sie nicht wieder die alte Geschichte auspacken, als Sie damals auf Ibiza nackt am Strand ... Ach, lassen wir das.

via GIPHY

Im Club – Geben Sie dem John Travolta in Ihnen keine Chance Sie möchten der Frau zeigen, dass Sie ordentlich die Hüfte schwingen können? Besser nicht beim ersten Date – und schon gar nicht in einem überfüllten Club. Auf der Tanzfläche müssen Sie sich dann bei donnernden Bässen ins Ohr schreien oder Sie geben den Versuch einer Unterhaltung direkt auf und tanzen die Frau wortlos an. Beide Varianten sind nicht zu empfehlen. Gleiches gilt im Übrigen auch für Karaokebars.

via GIPHY

Der Ort fürs erste Date kann in einigen Fällen entscheidend sein. Deswegen gilt: Halten Sie sich von den oben genannten Vorschlägen fern, wenn Sie die Dame nicht vorschnell in die Flucht schlagen wollen. Dann kann (fast) nichts mehr schief gehen.