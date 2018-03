Imitate von Originalen unterscheiden: Die schönsten Design-Klassiker

Regal B 22 A (1925/26)

von Marcel Breuer

Der gebürtige Ungar begann 1925 während seiner Lehrtätigkeit am Bauhaus in Dessau mit Stahlrohr zu experimentieren und entwickelte viele Möbel, die in puncto Kombinierbarkeit und Nutzung sehr vielfältig sind. Der Grund dafür liegt in der schlichten und klaren Gestaltung. Ab Ende der 30er-Jahre wirkte Breuer vor allem als Architekt, lehrte in Harvard. Bis heute produziert die Firma Thonet seine minimalistischen Klassiker.

Hersteller in Lizenz: Thonet,

www.thonet.de, ab 666 Euro

Rahmen: Achten Sie auf die Kurven: Sie sollten aus einem Stück Stahlrohr gebogen sein, über die vollen 90 Grad. Fälscher machen es sich leicht und fügen jeweils 2 Rohre zusammen, die nur um 45 Grad gebogen sind. Da ist eine Naht sichtbar.

Rohre: Beim Thonet-Original ist das Stahlrohr kreisrund, Nachbauten flachen das Rohr oft ab.

Verchromung: Sie sollte makellos sein. Die Fälschungen weisen meist qualitative Mängel auf, es sind Einschlüsse und Unebenheiten zu finden.

Logo: Das Original trägt auf einem Regalbrett (hinten) einen Aufkleber mit dem Thonet-Logo.