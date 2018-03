Zeichen der Liebe: 35 Signale, die sagen, sie will

Sex oder Selters? Hier sind die untrüglichen Anzeichen dafür, dass eine Frau mit Ihnen ins Bett will. Sofort!

1. Sie lacht ausgelassen über jeden noch so bescheidenen Witz, den Sie machen.

2. Sie erkundigt sich danach, ob Sie die Budapester Beinschere draufhaben.

3. Sie kaut vollkommen Gedanken verloren an ihrer Unterlippe, spielt mit der Zunge an ihren Fingern herum, starrt die ganze Zeit auf Ihren Mund, während Sie über Softwareprobleme oder S-Bahn-Verbindungen dozieren.

4. Sie meint, dass Sie bestimmt auch in Feinripp total sexy aussehen – definitiv!

5. Sie sagt: "Du hast da ein bisschen Sauce an der Wange." Und entfernt den kleinen Fleck gleich selbst mit feuchter Zunge.

6. Sie verdreht die Augen und flüstert: "Wenn ich jetzt noch Jungfrau wäre, dann dürftest nur du diesen Zustand beenden."

7. Sie beteuert, sie wolle "nur reden".

8. Sie fordert Sie zum Tanzen auf.

9. Sie fragt, ob Ihre Freundin auch blond ist. Oder Ähnliches – nur um herauszubekommen, ob Sie überhaupt eine haben.

10. Sie verschwindet bei einer Party auf der Toilette, kommt wieder heraus und sagt im Vorbeigehen, lächelnd: "Ich habe mir mal eben das Höschen ausgezogen. Ist viel bequemer so."

11. Während sie mit Ihnen flirtet, klingelt ihr Handy, aber sie geht nicht ran. Stattdessen wirft sie das Teil in die Mülltonne.

12. Sie sagt, dass Sie sie an einen Schauspieler erinnern, und erzählt danach von Filmen, in denen der Typ mitspielte und wo sie ihn "so was von total geil" fand.

13. Sie möchte nach dem Abend im Kino mit Ihnen noch auf einen Absacker gehen, und dann noch einen und noch einen …

14. Sie hat in Ihrer Gegenwart scheinbar ständig frisch Lippenstift aufgetragen.

15. Sie macht pausenlos anzügliche Bemerkungen über Sie, starrt Ihnen in den Schritt und fragt, ob Sie schmutzige Witze kennen.

16. Sie flüstert Ihnen dauernd ins Ohr (kommt gar nicht drauf an, was es ist).

17. Sie erzählt 1000 Geschichten darüber, was ihre Ex-Freunde für Nieten waren.

18. Auf die Frage nach ihren Hobbys antwortet sie: "Sex, Kino und Musik. In wechselnder Reihenfolge."

19. Sie entfernt ständig Staubflocken oder Krümel von Ihren Klamotten, die Ihnen vorher überhaupt nicht aufgefallen sind.

20. Sie fragt Sie, wie viele Wörter für "Geschlechtsverkehr haben" Ihnen so einfallen.

21. Sie äußert sich lobend über Ballsportarten, Biergeruch und Bartstoppeln.

22. Sie bricht in Ihrem Beisein und in Gegenwart ihrer Freundinnen eine Lanze für die Hardcore-Pornografie.

23. Sie lacht über "Kein Sex vor der Ehe".

24. Sie weint, als Sie ihr erzählen, dass Sie keinen Sex vor der Ehe wollen.

25. Sie fragt Sie auf der Party beiläufig, ob sie Ihnen auf dem Klo schnell ihr Tattoo am Schambein zeigen soll.

26. Als eine Kellnerin mit Ihnen einige Worte wechselt, tritt sie der Frau vors Schienbein und knurrt mit funkelnden Augen: "Oh, entschuldigen Sie bitte!"

27. Sie erwähnt an unpassender Stelle, dass sie seit Jahren die Pille nimmt.

28. Sie schiebt sich, den Blick ganz tief in Ihre Augen versenkt, eine Erdbeere gaaanz langsam in den Mund und senkt genüsslich die Lider, als sich ihre Lippen um das Leckerli schließen. Beim Kauen seufzt sie leise und blickt Sie schließlich beim Schlucken wieder unverwandt an.

29. Sie erzählt Ihnen, dass sie leider keinen Mann kennt, mit dem sie mal das Kamasutra durcharbeiten könnte.

30. Sie stellt Ihnen ihre beste Freundin vor und sagt, sie beide teilen alles, dann, mit Blick auf Sie: "Na ja, fast alles."

31. Sie riecht an Ihnen und sagt: "Hmmm!"

32. Sie küsst Sie und sagt: "Lecker!"

33. Sie sagt, sie trage Röcke, weil sie die Dinger "in erster Linie praktisch" finde.

34. Es ist ihre Geburtstagsparty. Sie kennen sich kaum. Sie redet aber seit zehn Minuten ausschließlich mit Ihnen.

35. Sie sagt zu Ihnen: "Wenn du jetzt nicht mit mir kommst, werde ich Nonne."