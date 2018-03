Men's Challenge: Die Sieger der 24-Stunden-Schlacht

10 Männer müsst ihr sein © Heinrich Voelkel/Ostkreuz

Vom Soldaten bis zum Hausmann

Es ist jetzt kurz vor elf Uhr. Seit 5.30 Uhr sind die Challenger bereits wach. Nun suchen sie in Zweier-Teams nach sechs orange-weißen Wimpeln, die in einem 80 Hektar großen Areal versteckt sind. Es geht vorbei an Kiefern und Kastanienbäumen, über Sand und Schotter, durch Matsch und Flüsse. Man fühlt sich wie ein Salzkorn in einem Metallsalzstreuer. Ruhiger wird es bei der zweiten Aufgabe. Die Teilnehmer müssen zwei Mini-Fußbälle auf der Motorhaube balancieren. „Hatte ich etwa einen Ballverlust?“, fragt ein Salzburger Manager verunsichert seine Mitstreiter. „Nee, alles im Lot!“, beruhigt ihn ein Arzt aus dem Rheinland.

Die Men’s-Challenge-Truppe ist bunt gemischt: Männer zwischen Anfang 20 und Mitte 40, aus Deutschland und Österreich, vom Soldaten bis zum Hausmann. „Ich wollte einfach wissen, ob ich gegen die Jungen noch eine Chance habe“, erzählt ein 46-Jähriger. „Mir ging es vor allem um Barcelona“, sagt ein Geologe. „Aber natürlich denkt man auch an die Kiste“, gibt ein Teilnehmer aus Hameln zu. Damit meint er den ersten Preis des Wettbewerbs, einen Audi Q7.