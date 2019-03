Das sind die stärksten Crossfit-Übungen

Dieses Training bringt Sie garantiert an Ihr Limit. Worauf es beim Crossfit ankommt, plus: die 9 wichtigsten Trainings-Klassiker mit Videoanleitung

Was ist Crossfit eigentlich?

Ob allein oder mit Kumpels, Crossfit ist eine Kombi aus Gewichtheben, Turnen und Ausdauertraining, das Sie garantiert Sie ans Limit bringt. Der Fitness-Knaller aus den Staaten nimmt immer mehr Fahrt auf. Verständlich, denn wenn man sich die Bodys der US-Workout- Pioniere ansieht, führt an Crossfit kein Weg vorbei. Sogar die Special-Forces-Einheiten dort schwören darauf. Aber auch hier zu Lande liegt diese Trainingsform voll im Trend. In den "Boxen" genannten Crossfit-Gyms können sowohl Einsteiger als auch Profis bei Klassikern wie Kniebeugen, Klimmzügen und Kreuzheben jeweils mehrere Muskelgruppen auf einmal beanspruchen. Eher exotische Übungen wie Tyre-Flips oder Ring-Dips komplettieren die Attacke auf die Muskeln.

Was bringen mir Crossfit-Übungen?

Ein weiterer Pluspunkt ist die Variabilität – beim Crossfit lassen sich die einzelnen Übungen nahezu unendlich miteinander kombinieren. Der Coach überrascht jedes Mal mit einem neuen Workout of the Day (WOD) – Trainingsroutine ade! Der Anreiz ist, die eigenen Leistungen (oder die der Workout- Buddys) von Einheit zu Einheit zu toppen. "Crossfit ist jedes Mal hochintensiv, abwechslungsreich und funktionell. Die Trainingsinhalte variieren ständig. Es ist zweifellos die spannendste Trainingsmethode der Welt", sagt Experte Leo Löhr, der in Berlin ein Crossfit-Studio (www.myleo.de) betreibt.

Wie läuft ein Crossfit-Training ab?

Die Einheiten dauern selten länger als 30 Minuten, Pausen gibt es so gut wie keine. Wichtig beim Crossfit ist der Coach: Er gibt die Gewichte für das WOD vor, Sie ackern Also, nichts wie rein in die Box, um Ausdauer und Kraft, Beweglichkeit und Koordination zu verbessern! Ihr Ansporn: Mathew "Mat" Fraser. Er beherrschte die Crossfit-Games in den vergangenen Jahren wie kein Zweiter und darf sich völlig zu Recht "Fittest Man on Earth" nennen.

Wo kann ich Crossfit trainieren?

Helfen Ihren Muskeln auf die Sprünge: 300 Crossfit- Boxen gibt’s deutschland- weit — eine Übersicht finden Sie im Netz unter crossfit.com (get started).

Welche Geräte brauche ich für Crossfit-Übungen?

Von Kettlebell bis Traktorreifen: Die Zusammenstellung der Gewichte beim Crossfit-Training gleicht einem Folterkeller. Ob lange, kurze, kugelige Hanteln oder ein Gewicht- hebergürtel, die Auswahl an Tools für Crossfit ist riesig — einen Eindruck erhalten Sie online unter rogueeurope.eu.

Was für Crossfit-Übungen gibt es?

Die Übungsvielfalt beim Crossfit ist nahezu grenzenlos: egal ob Klassiker wie Kniebeugen, Klimmzügen und Kreuzheben, oder spezielle Übungen wie Tyre-Flips oder Ring-Dips. Das Training ist sehr variabel. Das Wichtigste ist zunächst, dass Sie die Übungen sauber ausführen. Trainieren Sie jeden Ablauf einzeln, mit wenig Gewicht und voll konzentriert. Behalten Sie stets die Kontrolle über das Gewicht, nicht andersrum. Um reinzukommen, geht’s mit der Kettlebell zur Sache – aber eben nicht schwingend, wie sonst bei der Kugelhantel üblich, sondern bewusst kontrolliert.

Was sind die wichtigsten Crossfit-Übungen?

Burpees gehören in jedem Fall zu den wichtigsten Übungen im Crossfit. Die Übung ist eine Kombination aus Liegestütz und Hock-Streck-Sprung, bedarf also keinerlei Equipment. Noch fordernder werden Burpees, wenn Sie nicht bloß in Liegestützposition gehen, sondern auch die Brust in Richtung Boden senken. Entscheidend in beiden Fällen: eine stabile Rumpfmuskulatur. Overhead-Squats, also Kniebeugen mit dem Gewicht über dem Kopf finden Sie ebenfalls in vielen Crossfit-Workouts. Der erste Teil dieser Profi-Übung ist der sogenannte Snatch, also das Hochreißen der Langhantel. Achten Sie dabei unbedingt auf einen gerade Rücken, sodass Sie vor allem aus der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur heben. Zugegeben, das Gewicht über den Kopf zu bringen, bedarf einiger Übung. Hier empfehle ich Ihnen eine professionelle Anleitung durch einen erfahrenen Trainer. Anschließend gehen Sie mit dem Gewicht über dem Kopf in eine tiefe Kniebeuge und richten sich letztlich wieder auf.

Die folgenden Crossfit-Übungen sind für alle Sportler geeignet, die gerne an ihre Grenzen gehen. Und sie bringen selbst langjährige Kraftsportler voran. Und vor allem: Sie machen Spaß!