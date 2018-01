Das sind die spannendsten Technik-Trends 2018 der CES

Die Consumer Electronics Show in Las Vegas gilt als die weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik. Wir waren live vor Ort und haben uns auf die Suche nach den wichtigsten Tech-Trends gemacht

1. Diese Roboter werden Ihnen in Zukunft helfen

Gefühlt hat nahezu jeder zweite Aussteller auf der CES seinen eigenen Roboter vorgestellt, der vor künstlicher Intelligenz nur so strotzt. Viele sollen dabei als Haustier-Ersatz dienen. So bringt Sony beispielsweise seinen Roboterhund "Aibo" wieder zurück, Bosch zeigte die aktuellste Version von "Kuri" und Bluefrog Robotics stellte seinen Prototypen "Buddy" vor, der noch dieses Jahr im September für 1500 US-Dollar auf den Markt kommen soll – auch in Europa. LG präsentierte sogar gleich 3 neue Hilfsroboter: Der "Serving Robot" soll in Restaurants Essen servieren, der "Porter Robot" in Hotels Koffer tragen und der "Shopping Cart Robot" in Supermärkten beim Einkauf helfen.

Wer sich schon jetzt einen kleinen Eindruck machen will, was die KI-Roboter so alles drauf haben können, sollte sich "Cozmo" von Anki mal genauer anschauen, den wir in unserem Gadgets für Männer-Special ausführlich vorgestellt haben.

