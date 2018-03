Grünzeug mit Power: Die Top 10 der kalorienreichsten Gemüsearten

Platz 6: Grünkohl

37 Kalorien pro 100 Gramm

Auf dem sechsten Rang tummelt sich roher Grünkohl. Der hohe Gehalt an Vitamin C (100mg/100g) bleibt bei der Lagerung und auch bei der Zubereitung teilweise erhalten, somit sind diese Kohlarten als Vitamin-C-Spender besonders im Winter geeignet. Es sind 37 Kalorien in diesem Gemüse auf 100 Gramm enthalten.