Bizeps-Factory 2015: Die Top 10 der "Mister Strongarm"-Bewerber

Platz 6: Max

Aus Melsungen

Oberarm-Plus

Von 39 auf 42 Zentimeter



Unterarm-Plus

Von 32 auf 33 Zentimeter

Fazit

Der Mister Strongarm Contest 2015 war für mich und mein Training genau richtig, um neue Reize in den eingefahrenen Trainingsalltag zu bringen. Ich würde gerne gewinnen, weil ich damit auch den Menschen um mich herum, die mich in den 8 Wochen sehr viel unterstützt haben und auch zurückstecken mussten, „Danke" sagen möchte. Vorallem auch meiner Freundin, die mir in den 8 Wochen trotz teilweiser Skepsis immer den nötigen Freiraum für mein Training gegeben hat. Daher würde ich Sie liebend gerne auch für Ihr stetiges Durchhalten mit dem Siegeswochenende in Salzburg belohnen und uns beiden, dank eines möglichen Sieges, ein sportliches Abenteuererlebnis der besonderen Art ermöglichen.