ISPO-News: Die TOP 15 der neusten Sport-Produkte

Platz 12: Ski Pole

zirka 370 Euro

Unterwegs mit dem richtigen Schwung: Der neue Skistock der Firma Kraftstaven aus Schweden ist am Griffende einzigartig geschwungen. Das ermöglicht, ihn näher am Körper zu führen. Laut Hersteller entwickelt man so mehr Kraft und kann größere Muskelgruppen zum Skifahren aktivieren. Einsetzbar in allen Skiarten, die Stöcke erfordern. www.kraftstaven.se.