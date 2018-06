Bauchmuskeln trainieren: 5 Gründe, warum sich Ihr Waschbrettbauch nicht abzeichnet

Sie arbeiten hart an Ihren Bauchmuskeln, nur der langersehnte Waschbrettbauch will sich nicht einstellen? Daran liegt’s, dass Ihr Sixpack unsichtbar bleibt

1. Sie trainieren die Bauchmuskeln nicht direkt, vor allem nicht den Rectus abdominis

Eine der gefährlichsten Trainingsmythen aus der Fitnessumkleide ist die Annahme, dass man gar keine Extra-Übungen für die Bauchmuskeln machen muss. Es stimmt zwar, dass bei Kniebeugen, Kreuzheben und unzähligen anderen Übungen der Rumpf immer mittrainiert wird. Studien haben allerdings gezeigt, dass der Rectus abdominis – der gerade Bauchmuskel, der Sixpack-Muskel – dabei nur gering angesprochen wird. Wer also den perfekten Beach-Body mit Waschbrettbauch anstrebt, sollte die folgenden Workouts mindestens 1x pro Woche absolvieren. Entweder am Ende einer Trainingseinheit oder Sie kombinieren diese mit Ihren anderen Kraftübungen zu einem High-Intensity-Intervalltraining.

2. Ihr Körperfettanteil ist zu hoch

Sie können sich noch so knallharte Bauchmuskeln antrainieren, die sogar Olympioniken vor Neid erblassen lassen. Wenn Sie allerdings die Speckschicht über Ihrem Bauch nicht vollständig verfeuert haben, wird das nie jemand erfahren. Erst ab einem Körperfettanteil von etwa 10 % zeichnen sich Ihre Bauchmuskeln ab. Ein simpler Fett-weg-Life-Hack: nach jeder Mahlzeit eine Tasse grünen Tee trinken. Denn eine Studie des europäischen Journal of Clinical Nutrition hat herausgefunden, dass die im Tee einer Tasse enthaltenden Polyphenole den Stoffwechsel soweit ankurbeln, so dass Sie bis zu 1 Drittel mehr Fett verbrennen.