Denim-Glossar: Die wichtigsten Begriffe zum Thema Jeans

Das Wort "Selvedge" kommt aus dem englischen 'self-edge', was soviel bedeutet wie (eigene) Webkante. Früher wurde Denim auf schmalen Webstühlen hergestellt, wodurch der Stoff einen glatten Abschluss bekommen hat. Auch heute wird vor allem japanischer Denim noch auf den schmalen Webstühlen hergestellt, was ihn qualitativ sehr hochwertig und teuer macht. Daher ist der auffällige Nahtabschluss ein Merkmal für gute Qualität.

Denim ist die amerikanische verkürzte Form der französischen Bezeichnung "Serge de Nimes", was soviel bedeutet wie: Gewebe aus Nimes. In dieser südfranzösischen Stadt wurde der robuste Stoff erfunden und erstmalig für Bekleidung eingesetzt, bevor 1873 die erste Nietenhose von Levi Strauss zum Patent angemeldet wurde.

Tiefsitzende Baggy-Pants erfahren gerade ein großes Comeback! © Dickies/PR

Was bedeutet 5-Pocket-Jeans?

Damit ist eine ganz klassische Jeans mit 5 Taschen gemeint: 2 Taschen vorne, 2 Gesäßtaschen und die kleine Coin-Pocket.

Kann ich einen Tapered-Fit tragen?

Ja, der Tapered-Fit lässt sich sehr vielseitig und passt vielen Körperformen. Dieser Schnitt sitzt oben sehr entspannt und läuft nach unten am Bein schmal (konisch) zusammen. Dieser Fit ist die neu interpretierte Version der Karotten-Jeans aus den 80er Jahren. Die Mischung von weit und schmal, macht den Tapered-Fit derzeit sehr angesagt.

>>> Denim-Fit-Guide: Welcher Jeans-Schnitt passt zu meiner Figur

Was sind Honeycombs und Whiskers?

Honeycombs und Whiskers beschreiben die natürlichen Abnutzungen einer Raw Denim, die durch Tragefalten entstehen. Mit Whiskers (Schnurrhaare) sind die ausgeblichenen Knitter im Schritt gemeint; Honeycombs (Honigwaben) beschreiben die Falten im hinteren Kniebereich.

Was ist eine Raw Denim Jeans?

Dieser Denim wird auch Dry oder Unwashed Denim genannt. Dies sind alles Bezeichnungen, für ungewaschenen Denim-Stoff, der Ursprung jeder Jeans. Raw Denim bedeutet, dass die Hose einheitlich gefärbt wurde, aber nicht gewaschen. Somit behält sie ihren tiefblauen Farbton, der sich im Lauf der Zeit individuell abnutzt. Vorallem am Anfang, wenn Sie ihre Raw Denim eintragen, kann sie stark abfärben. Achtung, bei weißen Schuhen oder einer hellen Couch!

Warum wird eine Jeans sanforisiert?

Sanforisieren (o.a. Krumpfen) ist ein Veredlungsverfahren für Stoffe und Textilien, bevor sie zu Kleidungsstücken verarbeitet werden. Bei diesem Vorgang wird der Stoff "fixiert", das heißt, dass nachträgliches Einlaufen verhindert wird. Im Gegensatz zu einer Raw Denim-Jeans, die ungewaschen und unbehandelt ist. Hier müssen Sie damit rechnen, dass sie nach der ersten Wäsche etwas einläuft.

Was bedeutet die Bezeichnung "oz." auf einer Jeans?

Die Abkürzung oz. (engl. ounces) steht für die Maßeinheit Unzen und gibt die Stoffdichte an ("Ounce per square yard"). Je höher die Zahl, um so dicker und schwerer ist der Denim. Der gängige Stoffdicke liegt bei einer Jeans bei 12oz (= ca. 700gr pro Hose). Alles was drunter liegt sind leichte Sommer-Jeans. Hosen die über 12oz. liegen werden fast nur von Vintage- und Heritage-Liebhabern getragen, da sie sehr steif sind und lange eingetragen werden müssen.

>>>Wir haben das Levi's Eureka Innovation Lab besucht!