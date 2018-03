Entwicklung: Die wichtigsten Lebensphasen für Väter

6 Jahre: Am Fahrrad zu schrauben ist ebenso wie der Bau einer rasenden Seifenkiste väterliche Kernkompetenz. So lernen Kinder den Umgang mit Werkzeug und entwickeln sowohl Feinmotorik als auch Kreativität. Und spätestens jetzt kommen die Stützräder runter! "Mit sechs ist der Gleichgewichtssinn für das Radfahren ausreichend entwickelt", sagt Bettina Cibulski vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC. Bis zum Alter von zehn Jahren dürfen Kinder mit ihrem Rad auf dem Gehweg fahren, "erst dann finden sie sich auch wirklich im Verkehr zurecht", erklärt Maria Limbourg, Professorin für Verkehrspädagogik an der Universität Essen.

Das große Abenteuer ruft, zum ersten Mal: Lagerfeuerromantik am Baggersee, ein ganzes Wochenende lang. Ich Cowboy, du Indianer. So etwas macht man wirklich nur mit seinem Vater, deshalb sollten Sie solche für beide faszinierende Ausflüge ab jetzt unternehmen. Der Kasseler Psychologieprofessor Harald Euler hat herausgefunden, dass der Vater für Jungen nur bis zum fünften Lebensjahr wirklich als prägendes Vorbild fungiert und sie sich an seinen Verhaltensweisen orientieren. Später übernehmen dann engere Freunde die Vorbildfunktion.

5 Jahre: Taschengeld ist fällig! Dies sind die Grundregeln: Fangen Sie mit 50 Cent die Woche an und zahlen Sie regelmäßig aus, behalten Sie es aber niemals als Strafe ein. Das Kind soll frei entscheiden dürfen, wofür es Geld ausgeben will – auch wenn das für Große wie Schwachsinn aussieht. Ein guter Nebeneffekt: "Wenn Kinder im Vorschulalter schon eine Vorstellung von der Welt der Zahlen entwickeln, wird’s später leichter in der Schule", sagt Hubert Sydow (siehe eltern.de ).

3 Jahre: Wenn der Nachwuchs am Sonntag ganz unbedingt die "Sendung mit der Maus" anschauen möchte, dann bitte nur mit Ihnen. "Kinder lernen nämlich nicht vom Fernsehen an sich, sondern vom Gespräch, das sich aus Fragen der Kinder zu Filmen entwickelt", sagt Hubert Sydow, Berliner Professor für Entwicklungspsychologie (Ratschläge von ihm finden Sie im Internet unter familienhandbuch.de ).

11 Jahre: Wir empfehlen: Kissenschlachten oder Rugby im Garten. Denn dreimal in der Woche zehn Minuten Toben (oder Raufen, Rennen oder Sport) stimuliert den Knochenwuchs. Das funktioniert am besten vor der Pubertät – am effektivsten für die Knochen ist Training zwischen zehn und zwölf Jahren, stellte die kanadische Forscherin Heather McKay fest. Das stabilere Knochengerüst begleitet die Kinder dann durchs ganze Leben und minimiert die Gefahr von Brüchen.

7 Jahre: Der Kleine ist ein wenig schmal und blass? Melden Sie ihn bei einer Judo-Schule an. Bei Kindern schlägt Kampfsport schnell an, schon nach dem fünften Mal kommt ein kerniger Karatetiger nach Hause. Er steht kerzengerade und bekommt die Ausstrahlung, die jedem Unruhestifter klar macht: "Leg dich bloß nicht mit mir an!" Die meisten Kampfsportarten vermitteln jedoch nicht nur eine gute Dosis Selbstbewusstsein, sie stimulieren auch innere Werte wie Ruhe, Konzentration und Ausgeglichenheit. Ganz schön wichtig heutzutage.

Der erste Freund: "Das ist Denny". Und jetzt gaanz ruhig bleiben! © iStockphoto

Erwachsenwerden: Das Wichtigste für Kinder im Alter von 14 bis 18

Jetzt wird's nochmal richtig hart! Die erste Kippe, der erste Kuss. Vielleicht ruft auch schon die weite Welt? Eine Herausforderung für alle Beteiligten

14 Jahre: "Darf ich eine rauchen?" Jetzt bloß kein Drama daraus machen, rät Rogge. Sondern die Grundposition klar machen ("Ich finde Rauchen völlig bescheuert") und gleichzeitig die elterliche Ohnmacht signalisieren: "Wenn du es trotzdem machst, kann ich dich nicht daran hindern." So ist es ja auch. Am Wochenende spielen Tokio Hotel in der Stadt. Das ist eine gute Möglichkeit, sich ganz nebenbei den Freundeskreis des Kindes mal anzuschauen: "Lade deine Kumpels doch vorher ein, ich mache dann eine Pizza und fahre euch nachher hin."

15 Jahre: Die Chancen, jetzt schon Großeltern zu werden, sind gar nicht so gering: Jeder zehnte Junge und jedes elfte Mädchen haben bereits mit 14 Jahren zum ersten Mal Geschlechtsverkehr, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das durchschnittliche Alter für "das erste Mal" liegt bei 14,8 Jahren für Jungs und 15,1 Jahren für Mädchen. Also dranbleiben, informieren – Verbote nützen nichts, denn wenn die Tochter unbedingt mit ihrem Freund ins Bett will, wird sie das Ihnen nicht auf die Nase binden. Sie sollten mit dem Nachwuchs Klartext über Pille und Kondome reden – auch wenn Ihnen das unheimlich früh vorkommt.

16 Jahre: Die Ferne ruft, Interrail lockt: "Jugendliche, besonders Jungen, brauchen Mutproben", sagt der Psychologe Harald Euler. Dass in diesem Fall Sie viel mehr Mut aufbringen, um dem Ausflug nach Marokko zuzustimmen, müssen Sie ja nicht durchblicken lassen. Laden Sie stattdessen die mitreisenden Freunde zu einem Planungs-Kaffeetrinken ein. Die Zeit der gemeinsamen Urlaube ist sowieso vorbei.

17 Jahre: "Das ist Dennis. Gestern Abend ist es spät gewesen, und er wohnt so weit weg. Da ist er hier geblieben." Der Kerl steht baumlang in der Küche, hat ziemlich viel Metall im Gesicht und guckt Sie freundlich an. Jetzt bloß nichts anmerken lassen, lieber Brötchen holen. Das gibt Zeit, sich auf die Überraschung einzustellen. Und anschließend cool zu reagieren. Freundliches Interesse ist die richtige Haltung: "Wo wart ihr den gestern?" Alles Nachhaken darüber hinaus ist unnötig. Wenn es bei Dennis bleibt, gibt es noch genügend Zeit, ihn kennen zu lernen. Und wenn nicht, war es vergebliche Mühe.

18 Jahre und plus: Distanz schafft Nähe. Deshalb unterstützen Sie den nachabituriellen Weltreisewunsch oder auch den Auszug. Am besten finanziell, mehr Einfluss haben Sie ohnehin nicht mehr. Und nach sechs Monaten Aupair in Paris ist die Tochter nicht nur völlig selbständig geworden. Sie ruft auch plötzlich regelmäßig an. Denn draußen in der Welt hat sie Väter gesehen, die nicht annähernd so viel Klasse hatten wie der eigene. Da hat sich die ganze Arbeit doch gelohnt.