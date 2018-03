Trainings-Videos: Die wichtigsten Tacfit-Übungen im Video

Tacfit-Übungen: Quad-Hop-Squats

Dynamische Abfolge von eingesprungenen Kompakt-Liegestützen aus der Hocke

A. In der Startposition sind Sie in der tiefen Hocke. Achten Sie darauf, dass die Fersen am Boden bleiben. Tipp, falls das nicht klappt: Ziehen Sie die Zehen an.

B. Aus der tiefen Position heraus die Füße durch einen kleinen Hopser nach hinten versetzen, so dass Sie in einer komprimierten, tiefen Liegestützposition landen. So bleibt der Körperschwerpunkt an derselben Stelle. Beachten Sie: Die Knie berühren dabei nicht den Boden!

C. Aus dieser Position heraus explosiv nach hinten abdrücken, so dass Sie wieder in der tiefen Hocke landen.

Profi-Tipp „Die Ellenbogenspitzen zeigen in Position B nach außen – so puffern Sie den Sprung besser ab.“