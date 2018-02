10 Kichererbsen-Rezepte, die Sie probieren müssen

Kichererbsen sind kleine Eiweißbomben, die sich zu Hause gut auf Vorrat bunkern lassen. Was Sie da dann mit ihnen anstellen? Na unsere leckeren Kichererbsen-Rezepte nachkochen!

Lustig? Nein. Lecker? Ja! Kichererbsen sind ein wichtiger Bestandteil vieler orientalischer und mediterraner Gerichte wie Kichererbsen-Currys, Hummus und natürlich Falafel. Doch Kichererbsen erfreuen sich auch in den deutschen Küchen immer größerer Beliebtheit. Und das hat ein paar gute Gründe: Kichererbsen punkten in erster Linie mit ihrem hohen Gehalt an pflanzlichem Eiweiß, wovon besonders Vegetarier und Veganer profitieren.

Eiweißgranate Kichererbse

100 Gramm Kichererbsen aus der Dose enthalten rund 6 Gramm Eiweiß, eine normale Portion von 150 Gramm dementsprechend 9 Gramm. Noch besser ist die getrocknete Variante: 100 Gramm liefern satte 19 Gramm Protein. Eine Portion entspricht hier rund 70 Gramm (Trockenprodukt und Dosenbohne haben natürlich ein unterschiedliches Gewicht) und liefern daher rund 13 Gramm. Doch während getrocknete Kichererbsen zunächst einmal rund 12 bis 24 in Wasser eingeweicht werden müssen, damit Sie anschließend kochen können, kann man Dosen-Kichererbsen sofort verwenden, da sie schon vorgekocht sind. Weiteres Plus: Es gibt sie in fast jedem Supermarkt und man kann sie praktisch ewig zu Hause im Vorratsschrank lagern.

>>> Diese 8 Lebensmittel sollten Sie immer zu Hause auf Vorrat haben

Abnehmen mit Kichererbsen-Rezepten

Kichererbsen enthalten zudem viele langkettige Kohlenhydrate sowie Ballaststoffe, was sie zu einer idealen Sättigungsbeilage macht – und ihnen dadurch sogar beim Abnehmen helfen. Denn dank der Ballaststoffe bleiben sie lange satt und die Carbs sorgen für einen stetig konstanten Blutzuckerspiegel, wodurch Heißhungerattacken keine Chance haben.

Die besten Rezepte mit Kichererbsen

Kichererbsen aus der Dose können Sie blitzschnell verwenden – Deckel auf, Flüssigkeit abgießen, abspülen und fertig. Die leckeren Hülsenfrüchte eignen sich zum Beispiel gut als Beilage zu Fleisch, als Basis für einen Salat oder als Einlage in einem Eintopf. Auch eine Hack-Pfanne mit verschiedenstem Gemüsesorten ist schnell gemacht und lässt sich gut auf Vorrat kochen.

>>> 15 ballaststoffreiche Salate, die richtig satt machen

Und nicht zu vergessen, der Klassiker unter den Kichererbsen-Rezepten: Hummus. Hummus ist ideal zum Dippen für Veggie-Sticks & Co. und macht sich auch gut als Brotaufstrich. Doch fertigen Hummus kaufen kommt für uns nicht in die Tüte, den machen Sie ab sofort selbst: Das Rezept – sowie viele weitere leckere Kichererbsen-Rezepte – finden Sie in unserer Rezept-Galerie. Die öffnet sich mit einem Rechtsklick auf das Bild oben.