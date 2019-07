Männerschmuck: Diese 5 angesagten Schmuck-Labels solltest du kennen

Die dänische Schmuck-Designerin Vibe Harsløf entwirft seit über 10 Jahren Schmuck für Männer und Frauen, der seinen eigenen ästhetischen Regeln folgt. Sie kombiniert skandinavisch-puristisches Design mit kraftvollen, urbanen Street-Einflüssen. In ihrer neuesten Zusammenarbeit mit dem japanischen Label Facetasm treffen Bierdosenöffner auf Ninja-Wurfsterne, dicke Silberringe auf filigrane Ketten. Diese Kombination verleiht den Teilen nicht nur eine zeitlose Coolness, sondern auch ein sehr gender-flexibles Image.

Gegründete wurde das Label 2014 zwischen Reisfeldern auf Bali und dem urbanen Berliner Dschungel, von einem dreiköpfigen Kollektiv, bestehend aus Model/Influencer André Hamann und dem Designer-/Surfer-Ehepaar Rik und Kim Fiddické. Das unabhängige Label mit Flagship-Store auf Bali lässt sich vom schönen Verfall alltäglicher Dinge inspirieren. Ihre handgefertigten Schmuckstücke aus (meist oxidiertem) Silber werden gehämmert, zerkratzt, mit Sand bearbeitet und erhalten so einen rauen Vintage-Look.

Links: Anhänger (ohne Ketten) um 80 € und 270 € / rechts: Ohrstecker um 55 € © King Jane/PR

King Jane - cool, edgy und modern

Die Designerin Jane Kønig eröffnete Ende der 80er-Jahre ihr erstes Atelier in Kopenhagen und feierte schon kurze Zeit später große Erfolge mit ihren Entwürfen. "Die Nachfrage nach Männerschmuck wurde über die Jahre immer größer und ich wollte den Jungs eine Alternative schaffen", erzählt Jane Kønig. Letztes Jahr war es so weit und sie launchte die Männerschmuck-Linie "King Jane". Sie mixt Punk- und Worker-Objekte, wie Sicherheitsnadeln, Rasierklingen oder Schraubenmuttern, mit klassischen Schmuck-Elementen. Ein Safety Pin sah schon lange nicht mehr so cool aus!

