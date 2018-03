Fitness Fighting: Diese 9 Kampfsportarten stoppen Stress

Die japanische Kampfsportart Aikido schult die Konzentration © Shutterstock

1. Aikido

Worum geht’s bei Aikido? Aikido ist eine friedfertige Kampfkunst, offensive Angriffstechniken gibt es nicht. Charakteristisch sind weiche und runde Bewegungen sowie spektakuläre Würfe. "Meist geht es darum, die Energie des Gegenübers aufzunehmen und in einer neuen Bewegung umzusetzen", so der Kölner Aikido-Lehrer Bodo Rödel (www.aikido-schule.de). Dreht sich in anderen Disziplinen alles um die Wettkämpfe, geht es beim Aikido um die Genauigkeit der Bewegungsabläufe. "Im Mittelpunkt steht die Präzision der Technik. Daher arbeiten Sie nie gegen-, sondern immer miteinander", so Buchautor Rödel ("Aikido Grundlagen", Meyer & Meyer, um 23 Euro).

Woher kommt Aikido? Gründer der Kampfsportart ist der Japaner Morihei Ueshiba, ein durch die Wirren des russisch-japanischen Krieges geläuterter Soldat. Er kombinierte um 1900 verschiedene Kampfstile, vor allem solche, die mit Jiu-Jitsu verwandt sind. 1927 öffnete die erste Schule in Tokio, 1960 kam Aikido nach Europa. Einer der größten Verbände ist die Aikido-Föderation Deutschland (www.aikido-foederation.de).