Styling-Tipps für Männer: Diese 5 Accessoires machen jedes Outfit sofort stylischer

Sie tragen obenrum am liebsten schlichte Basics wie Rollkragenpullover und Hemden? Dann verleihen Sie Ihrem Outfit mit einer Armbanduhr das gewisse Etwas. Das nächste große Ding werden Ziffernblätter und Armbänder in Grün-Nuancen und Gehäuse im Silber-Gold-Mix. Zeitlos schön sind einfarbige Modelle mit schwarzem, braunem, silbernem oder goldenem Armband.

Besonders angesagt sind gerade Fedora Hüte – klassischerweise aus Filz. Die erkennen Sie an einer breiten Krempe und zwei Dellen im Kopfteil, die ihm nicht nur sein charakteristisches Aussehen verleihen, sondern auch das Auf- und Abziehen erleichtern.

>>> Herrenhüte richtig kombinieren

4. Der Gürtel ist ein unterschätztes Männer-Accessoire

Eine gute Hose muss auch ohne Gürtel sitzen. Trotzdem gehört ein schmaler Ledergürtel mit einer schlichten Schnalle zu den Basics, die in der Garderobe eines Mannes nicht fehlen dürfen. Denn er kann so gut wie jede einfache Hose in einen Hingucker verwandeln. Oder für was meinen Sie sind die Riemen am Bund gedacht?