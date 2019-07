Nachhaltige Strategien: So schützt du die Umwelt

Steffen Budke verzichtete auf Fleisch

1. Kein Fleisch: leichter als gedacht

Unser Grafiker Steffen Budke ließ vier Wochen lang Wurst und Fleisch links liegen - nicht ohne Frust, aber mit nachhaltiger Wirkung

Ich bin Fleischesser solange ich denken kann. Mein Vater behauptete immer, ein Essen ohne Fleisch sei keine richtige Mahlzeit. Ich habe das nie wirklich in Frage gestellt. Bei einem Telefonat mit meiner Schwester erinnere ich mich aber daran, dass ich als Kind gar kein Fleisch essen wollte. Ich ekelte mich regelrecht davor. Meine Mutter musste es im Gemüse verstecken, damit ich überhaupt etwas runterbekam. Wusste ich damals vielleicht instinktiv, was gut für mich ist? Auf jeden Fall Grund genug, es mal ganz ohne Fleisch zu probieren. Am ersten Tag motiviere ich mich widerwillig zum Einkauf. Ich schiebe meinen Wagen frustriert vorbei an Wurstregalen und Kühltruhen voll Filets, Koteletts und Steaks. Tatsächlich verursacht laut einer japanischen Studie die Produktion von einem Kilo Rindfleisch ganze 36 Kilo Kohlendioxid – und belastet das Klima damit so stark wie 250 Kilometer Autofahrt. Also biege ich in die Veggieabteilung ab. Ich finde mich zwischen vielen bunten Gläschen und Dosen wieder. Darin: Aufstrich aus Champignons, Paprika, Tomaten und Porree. Danach folgt noch ein ausgiebiger Ausflug in die Gemüseabteilung. Die frische Auswahl stimmt mich doch noch fröhlich. Natürlich achte ich auch auf Regionalität: Erstens verliert Obst und Gemüse durch lange Lagerung und Transport viele Vitamine und Nährstoffe, zweitens ist das Essen von nebenan auch besser fürs Klima, da es nicht um den halben Erdball geschippert werden muss. Im Überschwang kaufe ich dann sogar Hafer- statt Vollmilch.

"Das meiste schmeckt ganz lecker, und macht satt - aber irgendwie fehlt mir der Genuss beim Essen"

Am nächsten Morgen decke ich den Tisch besonders schön. Ich richte all die kleinen, neuen Errungenschaften in kleinen Schüsseln an, streiche sie auf mein Brötchen und koste. Das meiste schmeckt ganz lecker, und macht satt – aber irgendwie fehlt mir der Genuss beim Essen. Auch verputze ich die ersten Tage fast doppelt soviel wie normalerweise. Erst mit der Zeit scheint sich mein Körper auf die neue Ernährungsweise eingestellt zu haben und die Maßlosigkeit legt sich. Nach ungefähr 2 Wochen gehe ich mit einer Kollegin mittags zum Asiaten. Ich bestelle Pho mit Tofu. Doch irgendwas ist anders. Ich schaufle die Suppe in Windeseile in mich rein. Dabei hatte ich nicht mehr Hunger, als an anderen Tagen. Ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte: Die Pho wurde mit Rinderbrühe zubereitet. Offenbar lässt der Geschmack von Fleisch mich wieder gierig werden. Die übrige Zeit verläuft ohne Ausrutscher und mein Verzicht fällt mir kaum noch auf. Insgesamt fühle ich mich in den folgenden Wochen leichter, was sich auch auf der Waage bemerkbar macht: am Ende habe ich knapp 6 Kilo abgenommen, ohne dafür gehungert zu haben.

Fazit: Es geht auch ohne Fleisch

Am ersten Abend nach der Challenge holen meine Freundin und ich uns Lahmacun mit Hähnchenfleisch. Nachdem wir aufgegessen haben stellt sich die erhoffte Befriedigung aber nicht ein. Vielmehr bin ich ernüchtert, wieder in mein altes Essverhalten zurückgefallen zu sein. Seit dem Selbstversuch lebe ich zwar nicht komplett vegetarisch – in meinem Kühlschrank befindet sich allerdings bis heute kein Fleisch mehr.