Profi-Tipps: Diese Cunnilingus-Techniken sollte jeder Mann kennen

Sie liebt es, oral verwöhnt zu werden? Dann zeigen Sie ihr, was Sie drauf haben © EVGENNISH P / Shutterstock.com

4. Lecken im Doggy Style: Hinterrücks mit toller Aussicht

So geht's: Ihre Partnerin hockt auf allen Vieren, den Kopf nach unten gesenkt. Sie nähern sich ihr von hinten.

Besonderheit: Da wäre zunächst einmal der herrliche Ausblick. Und es stört einfach nichts. Sie müssen keine Beine stemmen, keine Hüfte stützen, Sie müssen es sich lediglich ein wenig bequem machen – vor einem Lustorgan, das sich noch weiter gar nicht mehr öffnen kann. Besonders dann nicht, wenn Ihre Süße auch noch ihren Hintern steil in die Luft streckt.

Der Weg zum Orgasmus: ... ist kurz. Sie können an den Schamlippen saugen, die Klitoris lecken, mit der Zunge in sie eindringen – und wer sich clever positioniert, kommt mit seinen Händen sogar noch an ihre Brüste heran.

>>> Darum sollten Sie Frauen bei der Selbstbefriedigung zusehen

5. Sie hat das Kommando: Schwebender Schmetterling

So geht's: Sie liegen auf dem Rücken, sie kniet aufrecht über Ihnen mit Blick zu Ihren Füßen, den Oberkörper gegen die Wand gelehnt, die wichtigste Stelle haargenau über Ihnen.

Besonderheit: Wenn sie kurz vor dem Höhepunkt ist, kann sie Geschwindigkeit und Intensität kontrollieren, dabei den Winkel ihres Beckens so verändern, dass Sie besser an ihre persönlichen Hotspots herankommen.

Der Weg zum Orgasmus: Sie gibt die Kommandos. Folgen Sie ihr also nicht, wenn sie das Becken hebt, versuchen Sie auch nicht, Stellen zu erreichen, die sie aus der Zielzone entfernt hat – es gibt sicher einen Grund dafür. Konzentrieren Sie sich auf das, was in erreichbarer Nähe liegt, Zungenbewegung nach oben.