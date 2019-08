Fehler beim Grillen: Diese Grillfehler begeht kein Profi

Möchtest du statt einer kräftigen Marinade lieber den Eigengeschmack des Fleischs genießen, kannst du lediglich etwas Salz verwenden, das den Geschmack noch etwas verstärkt. Doch das hört sich leichter an als es ist, denn das Salzen ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Wenn du nicht möchtest, dass das Fleisch trocken wird, solltest du einen der folgenden 3 idealen Zeitpunkte zum Salzen wählen:

Ist der Grill heiß und das Fleisch lange genug mariniert, kannst du es auf den Grill legen. Tupfe es vorher jedoch mit einem Papiertuch ab, damit keine Marinade in die Glut tropft – sonst entstehen giftige Gase, die sich am Fleisch ansetzen.

Damit das Fleisch in der Marinade durchziehen kann, muss es einige Zeit eingelegt bleiben. Während kleine Fleischstücke, beispielsweise Spieße, nur 30 Minuten brauchen, sollten etwas größere, aber dünne Fleischstücke wie dünne Steaks bereits drei Stunden durchziehen. Dicke Stücke brauchen hingegen bereits einen halben Tag, um den Geschmack der Marinade anzunehmen.

Der Zeitpunkt des Salzens bestimmt die Qualität des Grillguts © Anton Chernov / Shutterstock.com

Salzst du das Grillgut und lässt es zwischen 10-40 Minuten liegen, bevor du es grillst, zieht das Salz gerade die Flüssigkeit aus dem Fleisch heraus. Legst du es dann auf den Grill, wird es auf der einen Seite trockener, auf der anderen Seite wird es schwieriger, eine leckere Kruste zu grillen. Erst nach 40 Minuten ist der Saft wieder in das Fleisch eingezogen.

3. Du kaufst das falsche Fleisch

Grillgut aus dem Discounter ist ein No-Go. Hierbei handelt es sich meist um minderwertige Qualität, die auf dem Grill nichts zu suchen hat. Gute Qualität findest du bei dem Metzger deines Vertrauens, der dir sagen kann, von wo das Fleisch stammt und wie die Tiere gehalten werden. Gutes Fleisch zeichnet sich durch mehr Geschmack und eine zarte Konsistenz aus, die auf der Zunge zergeht. Zähe Steaks sind hier Fehlanzeige.

4. Das Fleisch bleibt am Rost kleben

Der Grill ist heiß – das Fleisch liegt parat. Endlich kann es losgehen! Doch schon beim ersten Wenden deines Steaks passiert das: Das Fleisch klebt am Rost und beim Abziehen reißt du das Fleisch auseinander. Gefühlt die Hälfte des Fleischs bleibt am Rost kleben und verkohlt oder fängt sogar Feuer. Dieses Horror-Szenario passiert dir nicht, wenn du den Grillrost vorher mit Öl einpinselst und etwas einwirken lässt. Dadurch pappt das Fleisch nicht am Rost fest und es lässt sich unkompliziert wenden.

5. Du wendest das Fleisch mit einer Gabel

Ein fataler (Anfänger-)Fehler. Mit einer einfachen Gabel verbrennst du dich nicht nur schneller, du ruinierst so auch gleich dein sorgfältig mariniertes Fleisch. Denn durch das Einstechen mit der Gabel verletzt du die Oberfläche des Grillguts. Das Fleisch verliert an Flüssigkeit, wird dadurch trockener und zäher. Eine Schande! Jeder Grillprofi hat daher eine Grillzange parat, mit der er das Fleisch unbeschadet wenden kann.