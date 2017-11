Diese 10 Gym-Typen rauben uns den letzten Nerv

Was in der Bahn morgens auf dem Weg zur Arbeit schon nervt, nervt abends im Gym allemal: Menschen, die andere dazu zwingen, ihre Musik mitanzuhören. Und das trotz Kopfhörer. Da ist es auch völlig egal, ob die Musik unseren Geschmack trifft oder nicht – es nervt! Und zwar gehörig.

Schon während Sie in der Umkleide sind, können Sie ihn reden hören: den Schnacker-Typ. Er hat nicht nur so ein lautes Organ, dass er das ganze Gym unterhält, er liebt es auch dieses einzusetzen. Ständig labert er alle Leute mit seinen Storys voll und hält Sie vom Training ab. Entkommen? Unmöglich!

10. Der Aufreißer-Typ

Er ist beinahe täglich im Gym, trainiert aber nie - schließlich ist der Aufreißer-Typ aus einem ganz anderen Grund hier: Frauen. Und die baggert er an, was das Zeug hält. Niemand ist vor ihm sicher. Lässig lehnt er am Gerät, während er sein unfreiwilliges Opfer mit schleimigen Anmachversuchen umwirbt. In einer Bar wäre das ja völlig legitim, aber doch bitte nicht im Gym!