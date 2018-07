7 Lebensmittel, die Sportler am besten täglich essen sollten

Schauen wir uns die gesunden Inhaltsstoffe am Beispiel von Spinat doch einmal genauer an: Er liefert viel pflanzliches Eisen, jede Menge Vitamin C sowie Beta-Carotin, Kalium und Magnesium. Eine 200 Gramm-Portion Spinat enthält zudem in etwa so viel Calcium wie ein Glas Milch. Dabei ist Spinat kalorienarm, fettfrei und einfach zuzubereiten.

Die grüne Farbe kommt übrigens durch das enthaltene Chlorophyll. Der natürliche Pflanzenfarbstoff unterstützt unter anderem den Sauerstofftransport in den Blutgefäßen, regt die Bildung neuer Blutzellen an und wirkt antioxidativ gegen schädliche freie Radikale.

Unser schnelles Tomaten-Omelette lässt sich auch ganz einfach nach Ihren eigenen Vorlieben abwandeln © Ulrike Holsten

Lycopin ist ein natürlicher Pflanzenfarbstoff, der den Tomaten ihr sattes Rot verleiht. Es ist zudem ein gutes Antioxidans (Anti-Aging-Effekt) und kann das Risiko für verschiedene Krebsarten, sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, senken. Studien haben auch gezeigt, dass eine lycopinreiche Ernährung wie eine Art Sonnenschutz von innen wirkt und Hautschädigungen durch UV-A und UV-B-Strahlung verringert.

7. Äpfel sind der ideale Snack

An dem Spruch "An apple a day keeps the doctor away" ist tatsächlich etwas dran. Dafür sollten Sie aber unbedingt die Schale mitessen, denn darunter verbergen sich die meisten der gesunden Inhaltsstoffe. Über 30 Vitamine – darunter das Provitamin A, zahlreiche B-Vitamine, jede Menge Kalium und ein Haufen weiterer Mineralstoffe tummeln sich in und unter der knackigen Hülle.

Egal ob rot, grün, gelb, süß oder sauer – eine der 20.000 Sorten weltweit wird auch Ihnen schmecken. Und mit rund 80 kcal pro Apfel (150 g) ist ein Apfel ein kalorienarmer Snack – perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch.

Die genannten, gesunden Lebensmittel dürfen ruhig jeden Tag auf Ihrem Speiseplan stehen. Sie können sie auch perfekt miteinander kombinieren. Starten Sie beispielsweise mit einem Frühstück aus Magerquark mit Beeren, Nüssen und Haferflocken in den Tag.