Perfekte Morgenroutine: Diese 5 Tipps am Morgen helfen beim Abnehmen

Wer abnehmen will, sollte damit am besten direkt nach dem Aufstehen beginnen. Bauen Sie diese 5 Tipps in Ihre Morgenroutine ein und verlieren Sie so ganz einfach überflüssige Kilos

Klassische Abnehm-Tipps wie "Finger weg von Fast Food" oder "Keine Kohlenhydrate am Abend" kennt fast jeder. Aber wussten Sie schon, dass auch Ihre morgendliche Routine die Zahl auf der Waage – beziehungsweise Ihr Gewicht – beeinflusst? Damit legen Sie nämlich die Grundlage für den Tag und wer schon mit dem "falschen Fuß" aufsteht, tut sich auch den Rest des Tages schwer, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Höchste Zeit also, Ihre gewohnte Morgenroutine mal ordentlich umzukrempeln.

Diese 5 Tipps sorgen für einen schlanken Start in den Tag und helfen Ihnen beim Abnehmen:

1. Schlafen Sie nicht zu viel

Studien in der Vergangenheit konnten belegen, dass zu wenig Schlaf das Risiko für Übergewicht erhöht. Zu viel Schlaf aber leider auch: Eine neue Studie bewies nun, dass mehr als 10 Stunden Schlaf das Risiko eines zu hohen Body Mass Indexes (BMI), steigert. Der Grund: das Stresshormon Cortisol.

>>> Cortisolspiegel senken und endlich abnehmen

Schläft man zu lange, wird eine erhöhte Menge des Hormons ausgeschüttet. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel gesenkt und Heißhunger hat freie Bahn. Zudem wird durch die Stresssituation, in die Ihr Körper dadurch automatisch versetzt wird, schneller Fett eingelagert. Nach Meinung der Forscher sind 7 bis 9 Stunden Schlaf ideal. Diese Zeitspanne ist für Ihren Körper optimal um sich zu erholen.

2. Lassen Sie Licht rein

Sonnenlicht macht nicht nur wach, sondern hilft auch beim Abnehmen. Damit Ihnen dieser Nutzen nicht entgeht, sollten Sie unbedingt die Rollläden oder Vorhänge nach dem Aufwachen hoch- bzw. beiseiteziehen.