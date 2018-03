Attraktive Männer-Muskeln: Diese Muskeln finden Frauen sexy

Frauen finden Muskeln bei Männern sexy, das ist klar. Welche genau Sie dringend trainieren sollten, haben uns 1000 Frauen in einer Umfrage verraten

Attraktivität können Sie trainieren. Denn ein muskulöser Körper steigert Ihre Anziehungskraft bei Frauen. Aber nicht nur das Gesamtpaket zählt. Es gibt Muskeln, die Frauen besonders attraktiv finden. Und nein, es ist nicht nur der Sixpack. Mehr als 1000 Frauen haben uns verraten, welche das sind. Außerdem: Wie Ihre Muskeln Ihre Ausstrahlung auf das weibliche Geschlecht beeinflussen.

Platz 1: Bei den Schultern zählt die Breite

Deutlicher geht es kaum: 63 % der Frauen lieben breite Schultern. 29 % mögen sie rund und 25 % fahren besonders auf kräftige Deltamuskeln ab. Nur für 7 % müssen die Schultern nicht unbedingt breit sein. Dass die Schultermuskeln bei Frauen so gut ankommen, ist keine Überraschung. Schließlich gelten sie als Muskeln der Liebe und des Kampfes. Klingt nach Widerspruch, ist es aber nicht. Denn Frau erwartet, dass Mann sie beschützt, ihr aber auch das Gefühl von Geborgenheit geben.

Platz 2: Stramme Beine

Frauen wollen einen Mann, der nicht nur stark, sondern auch fit ist. Durchtrainierte Beine und stramme Waden gehören in jedem Fall dazu. Das wünschen sich auch in unserer Umfrage 54 % der Frauen, nur 6 % sind durchtrainierte Beine egal. Stramm bedeutet aber nicht unbedingt breit. Definierte Waden sind für 20 % viel wichtiger. Überraschend ist das nicht: Denn was bringt Ihnen ein starker Oberkörper, wenn Ihre Beine den nicht tragen können? Und zugegebenermaßen sieht ein breites Kreuz auf dünnen Beinchen ziemlich unproportioniert und alles andere als sexy aus.

Platz 3: Ein starker Rücken in V-Form

Wenn Schultern und Hüfte ein V bilden, wirkt das besonders männlich und steigert Ihre Attraktivität auf Frauen. 49 % der Frauen wünschen sich deshalb genau diese Form. Der Ursprung des Wunschs nach einer muskulösen Rückseite beim Mann liegt in der Evolution. Als Männer Ihre Liebste vor wilden Tieren beschützen mussten, war ein breites Kreuz der beste Indikator, dass er das locker hinbekommt. Und der hat sich bis heute gehalten. 30 % der Frauen mögen zudem, wenn beim Mann viele kleine Muskeln am Rücken zu sehen sind. Nur 17 % ist es egal, wie der Rücken aussieht.

Platz 4: Der Hintern muss fest und knackig sein

48 % der Frauen wollen einen knackigen Po. 38 % finden besonders die seitlichen Kuhlen sexy. Die Psychologie hat dafür sogar eine Erklärung. Für Frauen ist der Hintern ein Hinweis auf Ihre gesamte körperliche Form. Die wird mit dem Blick auf Ihr Hinterteil sofort abgecheckt. Wenn der knackig ist, vermuten Frauen dahinter einen ehrgeizigen Kerl. Und dass sie auf solche Typen stehen, ist wohl kein Geheimnis. Übrigens nur 13 % geben an, dass ruhig etwas mehr am Hintern dran sein darf. Also besser, Sie verzichten nicht auf die Kniebeugen beim Workout.

Platz 5: Und was ist mit dem Sixpack?

Aufatmen für alle, die schon ewig am Waschbrettbauch trainieren und er einfach nicht zu sehen ist. So wichtig ist der gar nicht. 40 % der Frauen träumen zwar von einem Waschbrettbauch beim Mann. 38 % der Frauen ist ein Sixpack egal, solange der Bauch straff ist. Auch bei den seitlichen Muskeln sind sie geteilter Meinung. 20 % plädieren für seitlich hervortretende Bauchmuskeln, für 11 % sehen die sogar wie Wülste aus.

Platz 6: Starke Arme müssen zupacken können

Frauen wollen einen Mann, der zupacken kann. Ein Zeichen dafür? Ganz klar: starke, definierte Arme. Ob Bizeps, Trizeps oder die Unterarme: Dass starke Arme attraktiv sind, darüber sind sich Frauen einig. 39 % achten dabei auf kräftigte Hände und feste Finger. Für 37 % sind definierte Arme ohne hervortretende Adern besonders attraktiv und 37 % wählten den Bizeps als Lieblingsmuskel. Für Frauen bedeuten starke Arme: Sie können wirklich alles. Egal ob ein Haus bauen, sie beschützen oder auch ganz zärtlich berühren.

Platz 7: Die Brust sollte deutlich ausgeprägt sein

Frauen lieben Ihre Brust genauso sehr, wie Sie den weiblichen Oberkörper begehren. Wie Ihre Brust genau aussehen soll, da unterscheiden sich die Meinungen. 38 % der Frauen lieben herausstehende Brustmuskeln mit zwei deutlichen Wölbungen. 37 % mögen die Brust hingegen lieber flach und fest. Für 27 % kann der Brustmuskel gar nicht breit genug sein. Aber: 24 % wollen keine Brüste.

