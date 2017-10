Die 10 besten Petting-Techniken, die jede Frau scharf machen

Frauen lieben das Vorspiel beim Sex. Sie lieben es sogar so sehr, dass sie es in den meisten Fällen um mehr als die Hälfte der Zeit verdoppeln würden. Sprich: Frauen sind ganz verrückt nach Petting, weil es quasi das Vorspiel ohne Ende ist. Frauen genießen es sehr, wenn sie zärtlich berührt werden und viel Zeit dafür haben, die Lust langsam in sich aufsteigen zu lassen (und feucht zu werden!). Deswegen stehen beim Petting die Chancen auch besser, dass sie den Höhepunkt erreicht. Wenn Sie regelmäßig mit Ihrer Partnerin Petting betreiben, wird sie mehr Lust auf die entspannten Fingerspiele haben und das wiederum führt in der Regel auch zu mehr Geschlechtsverkehr (und weniger vorgespielten Orgasmen).

Fummeln ist quasi überall möglich, wenn Sie es geschickt anstellen – auch unterm Restauranttisch, im Kino oder am belebten Strand. Mit Geschlechtsverkehr sieht es da schon anders aus. Fürs Rein-Raus-Spiel ist mehr als ein Sichtschutz nötig, um sich der Lust unbemerkt hinzugeben. Und nicht immer, wenn die Lust kommt, können Sie sich auf die Toilette oder in ein stilles Kämmerchen zurückziehen.

Beim Petting lassen sich die Partner ganz von ihrer Lust und den Vorlieben leiten. Einen genauen Fahrplan gibt es nicht. Das macht Petting auch so spannend. Trotzdem haben wir für Sie im Folgenden die Petting-Methoden aufgelistet, die Frauen am häufigsten scharf machen.

Bei dieser Spielart sagen Sie der Liebsten, dass Sie mit den Berührungen immer erst fortfahren, nachdem sie Ihnen gesagt hat, wo und wie sie als nächstes verwöhnt werden möchte. Von diesem Spiel profitieren beide: Sie erreichen, dass sie sich öffnet und sagt, was sie wirklich will.

Um den körperlichen Teil des Pettings einzuläuten, eignet sich die Massage hervorragend. Beginnen Sie, ihre Oberschenkel zu kneten und tasten Sie sich über die Schienbeine zu den Knöcheln vor. Massieren Sie dann auch zärtlich ihre Füße. Sie wird zunächst zurückzucken, weil unter der Fußsohle zahlreiche Nervenenden sitzen, sich dann aber entspannen. Es soll sogar Frauen geben, die berichten, dass die Stimulation an den Fußsohlen dazu führt, dass sie feucht werden. Wenn Sie die Füße warmgeknetet haben (entscheidend für ihre Entspannung) massieren Sie auch ihren Bauch, die Brüste und den Nacken. Statt Öl können Sie auch ein feuchtes Handtuch verwenden, dass Sie zuvor für einige Sekunden in der Mikrowelle erwärmt haben. Noch mehr prickelnde Erotik gefällig? Dann tragen Sie beim Streicheln und Massieren doch mal Seidenhandschuhe.

Die feuchten Küsse sind so intensiv, dass Sie sich am liebsten gleich in die Vollen stürzen würden. Dennoch sollten Sie immer wieder die Geschwindigkeit rausnehmen. Warten Sie einige Minuten ab, um sich wieder etwas zu beruhigen. Auf diese Weise trainieren Sie Ihre sexuelle Ausdauer und die Liebste hat mehr Zeit, die Erregung in sich aufsteigen zu lassen.

Das Pet-Spiel ist eine Spielwiese für Experimente. Weil es nicht um den Geschlechtsverkehr geht und das Ende offen ist, können Sie ausprobieren, was Sie schon immer mal machen wollten und schauen, ob es sich als Bestandteil für das spätere Liebesspiel eignet. Wie wäre es beispielsweise mit kitzelnden Champagnerbläschen im Bauchnabel oder einem Eiswürfel auf den Brustwarzen? Wer auf Spielereien mit Lebensmitteln steht, legt Trauben für 20 Minuten ins Eisfach. Zwischen Lippen oder Zähne geklemmt und vorsichtig an die Vagina gepresst, kann der kühlende Effekt die Liebste wohlig erschaudern lassen.

Oh ja: die Vagina und der Penis stehen natürlich im Zentrum von Heavy Petting. Doch die Kunst besteht darin, sich langsam vorzuarbeiten und den Ort des Geschehens immer wieder zu verlassen, um die Raketen nicht sofort zum Abschuss zu bringen. Liebkosen Sie die Vagina ausgiebig (auch die Schamlippen!) und dringen Sie behutsam zur Klitoris vor. Viele Männer begrüßen den Kitzler noch zu ungestüm. Denn das Sensibelchen reagiert irritiert darauf, wenn es sofort mit zu viel Druck berührt wird. Stupsen Sie den Kitzler zunächst sanft an und bereiten Sie ihn auf die folgenden Streicheleinheiten vor. Lassen Sie sich von Ihrer Partnerin führen und zeigen auch Sie ihr, wie Sie verwöhnt werden wollen. Hier ist der Fantasie keine Grenze gesetzt: Sie können mit Fingern, Zunge, Lippen, Sextoys oder sonstigen Hilfsmitteln zu Werke gehen und das Areal auch bis zum Hintertürchen ausweiten. Wichtig: Bleiben Sie nie zu lange nur bei der Vagina. Streicheln Sie zwischendurch auch immer mal wieder andere Körperregionen oder geben Sie der Liebsten intensive Zungenküsse.

Bitte langsam machen – und dann ordentlich Fahrt aufnehmen © 4 PM production / Shutterstock.com

Die 5 heißesten Orte für Petting

Natürlich denken wir bei heißen Spielchen zuerst ans Bett, wenn es um den Ort des Geschehens gilt. Doch der Vorteil von Petting ist, dass Sie es an mehr Orten betreiben können als Geschlechtsverkehr. Wir haben für Sie 5 heiße Locations ausfindig gemacht und zeigen Ihnen gleich die besten Tricks für jede Situation. Wie wär's zum Beispiel mal mit Petting im Auto, im Flieger oder in der Disco?

>>> Outdoor-Sex: Die besten Orte für das Liebessspiel im Freien

1. In einer dunklen Lounge

Warum es funktioniert: die Musik, die aufgeheizte Stimmung, das Risiko.

Equipment: ein Rock.

Es ist wie zu Schulzeiten: Verkriechen Sie sich in eine dunkle Ecke des Clubs oder der Lounge und reiben Sie Ihre Körper aneinander. Liebkosen Sie den Hals Ihrer Liebsten, knabbern Sie an ihren Ohren und versinken Sie in wilden Zungenküssen, während Sie ihren unteren Rücken streicheln oder durch ihr Haar fahren. Wenn Sie aufgeheizt sind, suchen Sie sich einen zurückgezogenen Sitzplatz und bitten Sie sie, sich mit gekreuzten Beinen auf Ihre Hüfte zu setzen. Schieben Sie nun Ihren Unterarm unter Ihrem Po durch zwischen ihre Beine. Üben Sie Druck auf ihren gesamten Schambereich aus. Sie kann den Druck noch erhöhen. So erhöhet sich der Blutfluss in ihren Genitalien. Leises Stöhnen bleibt aufgrund der Musik im Club ungehört. Wenn es die Gelegenheit nicht zulässt, dass Sie auch Ihre Finger spielen lassen, können Sie das Spiel nach Belieben zuhause fortsetzen. Die Liebste wird jedenfalls mächtig scharf sein.

2. Im Auto

Warum es funktioniert: Langsamkeit und Risiko.

Equipment: Automatikgetriebe.

Ein Roadtrip am Wochenende ins Grüne bietet mehr als schöne Aussichten. Auf einer ruhigen Landstraße können Sie den Wagen auch mal langsam rollen und die rechte Hand auf Wanderschaft gehen lassen. Dabei sollten Sie die Straße natürlich nicht aus den Augen verlieren. Gleiten Sie für die Dauer eines halben Songs im Radio mit den Fingerspitzen an den Innenschenkeln Ihrer Liebsten (es ist heiß; sie trägt Rock) auf und ab und kommen Sie Ihrem Schritt immer näher. Dann legen Sie Ihre Hand auf ihren Venushügel und lassen sie ruhen. Schauen Sie sich die Umgebung an: Schön hier, oder? Frauen lieben diese erotischen Nebenbei-Berührungen. Erst nach einiger Zeit fahren Sie mit den Fingerspitzen sanft die Form ihrer Schamlippen nach, tippen auf den Kitzler. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Sie einen Parkplatz suchen sollten. Wahrscheinlich wird die Liebste sich ganz von selbst ihres Slips entledigen. Wenn Sie nackt ist, schieben Sie einen feuchten Finger auf ihre Klitoris und fahren Sie von oben nach unten. Wenn Sie so weitermachen, wird sie in den nächsten Minuten einen elektrisierenden Orgasmus bekommen. Keine Sorge: Sie kommen danach auch noch zum Zug.

>>> 100 Tage Sex: Die besten Ideen für mehr Spaß beim Liebesspiel

3. In der Dusche

Warum es funktioniert: ist glitschig.

Equipment: Seife.

Die Dusche bietet die besten Voraussetzungen für scharfe Fingerspiele: es ist heiß, feucht und eng. Frauen lieben es, wenn der Partner ihre Haare wäscht. Wenn Sie zärtlich ihre Kopfhaut massieren, kann sie sich entspannen und denkt nicht an Alltagssorgen. Nach den Haaren widmen Sie sich mit viel Schaum ihrem Hals, Schultern, Bauch und Hüfte. Lassen Sie sich Zeit. Mit einer pH-freundlichen Seife können Sie auch ihren Intim-Bereich massieren. Kreisen Sie dazu mit einer Hand auf dem Schamhügel, mit der anderen auf dem Po. Wenn die Liebste den Kopf nach hinten fallen lässt, wissen Sie, dass sie es genießt. Nun können Sie mit dem gesamten Unterarm zwischen ihre Beine und über die Vulva gleiten. Schon bald wird Ihre Partnerin das Tempo und den Druck übernehmen und zum Höhepunkt kommen.

4. Auf der Couch

Warum es funktioniert: herrlich gemütlich.

Equipment: Ihre Zunge.

In den eigenen 4 Wänden entspannen Sie sich am besten. Weil Sie hier nicht Gefahr laufen, beobachtet zu werden, können Sie auch heiße Zungenspiele ins Petting einbauen. Damit die Liebste noch lockerer wird, massieren Sie ihr beim Fernsehen die Füße und arbeiten sich bis zu den Oberschenkeln vor. Spätestens, wenn Sie ihren Schritt erreichen, sollte der Fernseher ausgeschaltet sein und Ihre Lippen auf ihren ruhen. Jetzt ziehen Sie ihr langsam das Shirt aus und küssen ihren Bauch, wenn Sie auch die Hose (und das Höschen) über ihre Hüften ziehen. Schieben Sie ein Kissen unter ihre Hüfte, bedecken Sie den Venushügel mit Küssen und tasten Sie sich vorsichtig mit der Zunge zu ihrer Klitoris vor. Züngeln Sie in verschiedene Richtungen und gleiten Sie mit 2 Fingern der anderen Hand in die Vagina. Die Kombination von oralen und manuellen Techniken ist der sicherste Weg, eine Frau zum Orgasmus zu bringen.