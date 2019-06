Sneaker-Klassiker: Dies sind die wichtigsten 5 Sneaker

Sneaker sind inzwischen weit mehr als nur Schuhe. Neue Modelle werden immer schneller zu Sammler-Objekten. Einige sind inzwischen echte Klassiker geworden. Diese 5 solltest du kennen

Echte Sneakerheads werden jetzt bestimmt aufschreien und fragen, was ist mit Air Jordan oder wieso ist der Air Max 1 nicht in eurer Liste. Zu recht, zu recht – aber, wir haben uns einfach auf die 5 Modelle beschränkt, mit denen man unserer Meinung nach im Schuhschrank am meisten punkten kann. Mit diesen 5 Tretern hast du einen Sneaker für jeden Look parat.

Stan Smith von Adidas, ab etwa 100 € © Etienne Beauregard Riverin/Unsplash.com Ursprünglich war dieses Modell der erste Tennis-Schuh von Adidas und bekam 1971 den Namen des Tennis-Stars Stan Smith, der sich in diesen Schuh auf Platz 1 der Weltrangliste spielte. Bis heute ist der puristische Normcore-Sneaker einer der meistverkauftesten aller Zeiten und erlebte vor etwa 5 Jahren ein Riesen-Comeback. Seitdem gab es unzählige Colourways, Kollaborationen (im Bild: Adidas x Raf Simons) und Special Editions. Dank seines zurückhaltendem Design lässt sich der Stan Smith zu allem tragen und verpasst jedem Outfit einen entspannten Look. >>> Sneaker-Trends: die coolsten Modelle und neuesten Drops Vans Old Skool - der Skater-Sneaker

Old Skool von Vans, ab zirka 80 € © Lexie Barnhorn/Unsplash.com Die Marke aus Anaheim (Kalifornien) eröffnete in den 60er-Jahren ihren ersten Store und brachte den ersten Sneaker für Skateboarder raus. Durch den Skate-Hype in den 80ern wurden die Schuhen zum Klassiker und Aushängeschild für einen coolen California-Surfer und Skater-Lifestyle. Das Modell Old Skool ist der perfekte Sommer-Sneaker, den du locker zu Jeans und T-Shirt kombinieren kannst, auch wenn du kein Skater oder Surfer bist. Nike Air Force 1 - der Streetstyle-Klassiker

Air Force 1 von Nike, ab ca. 100 € © Reinhart Julian/Unsplash.com Der Air Force 1 kam 1982 als Basketball-Sneaker raus und ist einer der ersten Sportschuhe, mit der berühmten Air-Technologie im Fersenbereich (sichtbar wurde sie erst später). Da Nike diesen Schuh nie aktiv beworben hat, kam der große Erfolg umso überraschender. Ausgelöst durch die Rap- und Hip-Hop-Szene in Harlem, New York (daher der Spitzname "Uptowns") erlangter der Sneaker ultimative Street-Credibility. Wenn du deinem Look einen urbanen Style verpassen willst, dann ist der Air Force 1 auf jeden Fall die richtige Wahl. >>>Hier gibt es die aktuellen Fashion- & Lifestyle-News Reebok Club C 85 - der Dauerbrenner für Retro-Vibes

Club C 85 von Reebok, ab etwa 80 € © Reebok/PR Der Reebok Club C (das C steht für Champion), kam 1985 auf den Markt und richtete sich ausschließlich an Tennis-Spieler. Mitte der 80er war Tennis noch ein Sport, der eher von klassischen, zurückhaltenden Outfits geprägt war. Daher auch sein minimalistisches, schmal geschnittenes Design. Der Retro-/Normcore-Trend vor etwa 5 Jahren brachte neben dem Stan Smith auch den Club C 85 wieder ganz nach vorne und dank Kollaborationen mit Rapper Kendrick Lamar, Skateboard-Marke Palace und diversen Sneaker-Stores hat der Club C sich einen festen Platz bei Sneakerfans erkämpft. Converse Chuck Taylor All Star - der zeitlose Alleskönner