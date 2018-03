Motivationsschub: Diese Tipps machen Lust aufs Laufen

Hören Sie auf nach Ausreden zu suchen! Hier sind die besten Motivationsstrategien. Plus: 10 Argumente dafür, warum Sie besser sofort loslaufen sollten

Tagebuch führen

Ein ganz einfacher Weg, das Trainingspensum nicht aus den Augen zu verlieren, ist ein simples Kreuz, das Sie an jedem Ihrer Trainingstage in den Kalender eintragen. Eine Studie der Universität Calgary in Kanada hat jetzt ergeben, dass die Sportler, die ihr Training immer wieder zurückverfolgen konnten, erheblich motivierter waren als jene in einer Vergleichsgruppe, die auf solche Einträge verzichteten.

Die Stimmung steuern

Negative Gedanken oder Schmerzen können einen guten Lauf ganz schnell in einen schlechten verwandeln. Denken Sie dann an Zeiten, in denen Sie noch schlechter in Form waren. Das hilft oft schon, die kleine Laufkrise zu überstehen und den Spaß am Rennen zu reaktivieren.

Das Gehirn ausschalten

Reservieren Sie einen Tag pro Woche als Locker-Lauf-Tag. Achten Sie dann nicht auf Zeit, Distanz oder Schrittfrequenz. Laufen Sie einfach drauflos und genießen Sie Ihren Körper und Ihre Lieblingssportart.