Mit dieser Unterwäsche haben Sie am häufigsten Sex

Hätten Sie gedacht, dass Ihre Unterwäsche darüber entscheidet, wieviel Sex Sie haben? Wir verraten Ihnen das Modell mit den größten Scharfmacher-Qualitäten – und was gar nicht geht

Mal ehrlich: Werden Sie so richtig scharf, wenn sich eine Frau mit löchrigen, verwaschenen Unterhosen mit Snoopy-Aufdruck auf Ihrem Bett räkelt? Für alle, die jetzt Scarlett Johansson im Kopf haben – okay, die dürfte auch Dackelkrawatten tragen; schon klar. Aber jetzt stellen Sie sich doch mal diese wunderschöne Frau in schwarzer Spitze vor oder in so einem transparenten Dingsbums, bei dem ihr göttlicher Po so richtig gut zur Geltung kommt. Wissen Sie jetzt, was wir meinen? Na also ...

3 von 4 Frauen schauen ihm in den Schritt

Und genauso geht es den Frauen mit unseren Unterhosen im Übrigen auch. Jedenfalls, wenn man einer Umfrage der Datingplattform Victoria Milan Glauben schenken mag. Demnach soll nämlich 3 von 4 der befragten Userinnen die Unterwäsche ihres potentiellen Sexpartners verdammt wichtig sein. Heißt konkret: Die falsche Unterhose zur richtigen Zeit soll tatsächlich darüber entscheiden, ob die Dame Lust auf Sie bekommt oder eben nicht. Befragt wurden übrigens mehr als 4000 weibliche Mitglieder des Portals.

Glauben Sie nicht? Dann erinnern Sie sich doch einmal kurz zurück an die legendäre Aussage von Heidi Klum beim Interview mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey, als sie von Ihrer Begegnun mit Seal in hautengen Radlerhosen berichtete und nur noch "Wow" denken konnte, da sie "das ganze Paket" sah ...

Platz 1 geht an die Boxershorts

Soweit die Theorie, aber was finden Frauen eigentlich attraktiv? Müssen es die knallengen Shorts sein, die kein Geheimnis offen lassen oder doch lieber etwas ganz Abgefahrenes (Stichwort: Elefantenrüsselstring)? Spitzenreiter ist mit 67 Prozent ganz klar die Boxershorts, gefolgt von Slips (25 Prozent). Auf Tangas (5 Prozent) und lange Unterwäsche (3 Prozent) stehen die Frauen der Umfrage zufolge eher weniger.

