Zungenspiele: Wie Sie Frauen mit Ihrer Zunge um den Verstand bringen

Züngeleien am Hals: Starten Sie mit Küssen und Zungenspielchen an Hals, Nacken und Schultern. Berührungen an diesen Stellen sorgen bei den meisten Frauen für einen wohligen Schauer.

Wenn Sie den Körper einer Frau liebkosen, sollte keine Stelle an Ihrem Körper zu kurz kommen. Sie erregen die Liebste intensiver, wenn Sie sich nicht nur auf ihre Brüste und Genitalien beschränken. Die Haut ist das größte Geschlechtsorgan, sie ist besonders empfindlich und für die Erregung maßgeblich mitverantwortlich. Die Zunge ist beim Scharfmachen ein hilfreiches Mittel. Sie ist weicher und beweglicher als unsere Fingerspitzen. Doch die Landkarte der erogenen Zonen jeder Frau ist unterschiedlich. Während die eine es beispielsweise liebt, wenn er mit der Zunge in ihr Oft fährt, findet es die andere abstoßend. Wichtig ist, dass Sie sich behutsam auf die Hotspot-Erkundung machen.

Darüber hinaus ist ein Zungenkuss die beste Art, eine Frau in Fahrt zu bringen. Ein intensiver Zungenkuss kann (gerade, wenn man im Begriff ist, sich kennenzulernen) auch mal Stunden oder eine ganze Nacht dauern. Das Geheimrezept eines gelungenen Kusses: Sie müssen den Rhythmus wechseln. Die Zunge darf mal langsamer, mal fordernder an die Sache gehen – dabei nicht verkrampfen, die Zunge zu spitz machen oder sie hektisch im Mund der Partnerin bewegen. Schieben Sie ihr Ihre Zunge zudem nicht zu tief in den Mund und saugen Sie nicht zu feste an ihrer Zunge. Viele Frauen empfinden es als besonders verführerisch, wenn der Mann ihr Gesicht beim Kuss behutsam umfasst – wie im Film eben.

Es gibt Frauen, denen sind heiße Küsse wichtiger als Sex. Ein Mann der gut küssen kann, steht deswegen sehr hoch im Kurs. Dabei kommt es nicht nur darauf an, dass er volle und weiche Lippen hat, sondern auch, wie er seine Zunge einsetzt. Das brachte eine Studie der University of Oxford zutage. Der Kuss dient besonders attraktiven Menschen bei der Wahl des potentiellen Partners. Bei einem Zungenkuss lernen wir unser Gegenüber riechen und schmecken. Mittels Pheromone und anderer Duftstoffe nehmen wir (vor allem Frauen) unbewusst wahr, ob das Gegenüber fruchtbar und gesund ist.

Was Frauen in Pornos am liebsten sehen? Leidenschaftliche Zungenküsse

Die Haut ist die größte erogene Zone. Wie gemacht, um sie mit der Zunge zu verwöhnen © 4 PM production / Shutterstock.com

Zungenspiel an Armen und Beinen: An den Hand- und Fußgelenken und an der Innenseite von Armen und Beinen sind Frauen besonders empfindlich. Auch unter den Achseln kommen sanfte Küsse gut an. Vorsicht ist an den Fußsohlen geboten. Mädels, die auf Fußmassagen stehen, sind noch lange keine Fans von Zungenspielen unterm Fuß. Es gibt allerdings auch Frauen, die ein behutsames Lecken als sehr erregend empfinden. Machen Sie sich die Mühe herauszufinden, was Ihrer Partnerin gefällt.

Die Zunge am Nabel der Lust: Küsse und behutsames Züngeln an Dekolletee und Bauch steht bei vielen Frauen hoch im Kurs. Auch sanftes Lecken über und um die Beckenknochen empfinden die Damen oft als sehr erregend. Tasten Sie sich langsam an ihren Nabel heran, umkreisen Sie ihn. Wenn sie es zulässt, sorgen Sie für Prickeln, indem Sie Getränke wie Sekt oder Champagner aus ihrem Nabel schlürfen.

Feuchte Küsse auf die weibliche Rückseite: Besonders empfindlich für Küsse oder Zungenspiele sind Frauen am Rücken oberhalb ihres Pos. Auch sanfte Küsse, kitzelnde Leckereien oder sanftes Beißen am Po lieben viele Frauen. Aber Achtung: es gibt auch Damen, die es nicht mögen, wenn Sie sich Ihrem Hintertürchen nähern. Nehmen Sie ihr die Angst, tasten Sie sich langsam an. Ob Sie mit der Zunge auch ihren Analbereich nahekommen dürfen, hat viel mit Vorlieben und Vertrauen zu tun. Es gibt Frauen, die dem Rimjob eine Chance geben, andere, die ihn rigoros ablehnen (obwohl er nicht schmutzig sein muss). Wenn Sie die Liebste sanft an die intime Liebkosung heranführen und ihre Einstellung dazu kennenlernen möchten, sollten Sie sich zunächst auf Küsse und Berührungen an den Pobacken beschränken und sie in einer ruhigen Minute nach dem Sex fragen, ob sie diese Küsse genießt.

3. Umzüngelte Brustwarzen: Wie man Nippel leckt

Wir lecken uns langsam zu den heißeren Bereichen vor. Die Brustwarzen, ihre Vorhöfe und die Rundungen der Brust sind geradezu prädestiniert dafür, sie mit der Zunge zu erkunden. Die wichtigste Regel, die Sie beim Liebkosen der Brüste beachten sollten: Starten Sie nicht gleich an der Spitze des Eisbergs. Indem Sie ihre Nippel zuerst aussparen, kann sich die Frau langsam auf die kommende Spielerei vorbereiten. Ziehen Sie große und kleine Kreise um ihre Knospen und stupsen Sie die Warze dann vorsichtig an. Saugen Sie sanft daran (nicht zu feste!). Einige Frauen mögen sanftes (!) Knabbern – doch die Zähne spielen im Vergleich zur Zunge nur eine schwache Nebenrolle. Sie können bei der Partnerin eine erotische Gänsehaut auslösen, indem Sie ihre Nippel befeuchten und leicht darüber pusten.

