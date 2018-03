Ring frei!: Doppelte Kraft in acht Wochen

Fitness-Boxen ist hoch intensives Krafttraining. Warum auch Sie sich in zwei Monaten fit boxen sollten

Obwohl die Challenge längst abgeschlossen ist, gehen alle elf Jungs weiterhin dreimal pro Woche mittags ins Box-Gym – freiwillig! Warum das so ist und weshalb Sie unbedingt auch mit dem Fitness-Boxen anfangen sollten, verrät Ihnen die Men’s-Health-Crew hier. Bereit? Ring frei: Let’s get ready to rumble!

Grund 1: Mehr Kraft

"Noch niemals war mein Krafttraining so intensiv", sagt Redakteur Björn Krause. Crunches, obwohl die Muskeln brennen. Dauerlauf im Ring, obwohl die Lunge platzt. Schlagkombinationen, obwohl die Arme kaum noch zu heben sind. Das alles auf Zeit und immer so viel, wie eben geht. "Beim Boxen komme ich an meine physischen Grenzen und bin bereits nach 30 Minuten völlig ausgepumpt. Und trotzdem macht’s Spaß! Vor allem, weil ich merke, dass ich stärker werde und Muskeln aufbaue", so Krause. In zwei Monaten verbesserte er seine Performance am Punchingball von 38 auf respektable

113 Treffer pro Minute. Oder hämmert in den 60 Sekunden Zeit locker 40 Vierer-Schlagkombinationen mit Schrittfolge in seine Gegner.

Grund 2: Mehr Sixpack

"Kein anderer Sport verbrennt in so kurzer Zeit mehr Kalorien", weiß Marco Krahl, Textchef und Men’s-Health-Cover-Model. Bamm-bamm, bamm-bamm – die Links-rechts-Haken prasseln auf den Sandsack, und der Textchef pfeift aus dem letzten Loch. Krahl bewegt sich nun seit einer halben Stunde nonstop im anaeroben Bereich, sein Herzfrequenz-Messer blinkt ständig rot. Und weil die Pausen knackig-kurz sind, geht sein Puls kaum runter. Ein Blick auf den Trainings-Computer belegt es: Nach 30 Minuten Men’s-Health-Power-Workout sind 510 Kalorien verbrannt. Bei drei Einheiten pro Woche verbrutzeln so pro Monat locker 6000 Kalorien. Das entspricht fast einem Kilo Körperfett! Weiteres Plus: Durch die verbesserte Ausdauer steigt der Kalorien-Grundumsatz im Organismus. Sogar wenn die Kollegen nicht im Gym trainieren, läuft daher die Fettschmelze auf Hochtouren. Zudem verbrennt jedes Kilo Muskeln 50 Kalorien mehr pro Tag. Mit sichtbarem Erfolg: Marco Krahl wurde mit einem Körper aus Stahl belohnt und mit einem Ehrenplatz auf dem Cover dieses Heftes!

Grund 3: Mehr Spaß

"Boxen ist eine top Herausforderung für begeisterte Sportler", erklärt Jan Reschke. Bislang war Kollege Reschke ausschließlich in Mannschaftssportarten unterwegs. Handball, Fußball, Basketball, je nachdem, wonach ihm der Sinn stand. "Nur für mich Sport treiben, das fand ich langweilig. Ich brauchte andere Leute und schön viel Action", so Reschke. Bis zum Start der Challenge. "Boxen hat mir weitere Gründe aufgezeigt, Sport zu treiben. Ich entdeckte den Spaß an der Bewegung und dem Rhythmusgefühl. Zusammen mit dem Partner Choreografien einzustudieren war etwas, das ich beim Tanzen erwartet hätte, aber nicht beim Boxen", stellt er fest. Durch die koordinativen Einheiten profitiert der Team-Sportler auch beim Fußball. Kein Wunder: Er steigerte sich bei den Koordinations-Übungen (Doppelendball, Meidbewegungen) im Schnitt um satte 72 Prozent – und zählte damit zu den Besten!