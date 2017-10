Hodenkrebs: Warum Sie Ihre Hoden monatlich abtasten sollten

Wenn Sie eines der Symptome beim Hoden abtasten entdecken, muss das noch nicht bedeuten, dass Sie an Hodenkrebs erkrankt sind. In vielen Fällen steckt auch eine harmlose Ursache hinter den Warnzeichen. Es können zum Beispiel auch eine Infektion, eine Verletzung oder Nierensteine zu einer Umformung der Hoden führen. Bei Auffälligkeiten sollten Sie jedoch sicherheitshalber unbedingt einen Arzt hinzuziehen, der die Symptomatik durch eine genauere Untersuchung besser beurteilen kann.

Wenn Sie bei der Selbstuntersuchung mit der Hand oder vorm Spiegel etwas Auffälliges entdecken oder spüren, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. "Ein Urologe oder Androloge kann durch Abtasten und Ultraschalluntersuchung der Hoden klären, ob ein krebsverdächtiger Befund oder andere Veränderungen vorliegen, die eine weitere Abklärung und Behandlung erforderlich machen", erklärt Prof. Dr. Schuppe. "Bei Patienten der genannten Risikogruppen, zum Beispiel nach Hodenhochstand in der Vorgeschichte, sind zusätzlich zur monatlichen Selbstuntersuchung auch ärztliche Verlaufskontrollen der Hoden (Tastbefund und Ultraschall) in jährlichen Abständen anzuraten", so Schuppe.

Die Heilungschancen bei Hodenkrebs sind sehr hoch. Rund 95 Prozent aller Betroffenen werden nach einer Therapie wieder ganz gesund. Voraussetzung ist, dass der Krebs früh erkannt wird. Beim Verdacht eines Hodentumors wird operiert. Es wird geklärt, ob der Tumor gut- oder bösartig ist. "Bestätigt sich der Verdacht bei der Schnellschnittdiagnostik von Gewebsanteilen noch während der Operation, wird der Hoden samt Nebenhoden und Samenstrang komplett entfernt", so Prof. Dr. Schuppe. Anschließend findet eine so genannte Ausbreitungsdiagnostik statt. Dabei wird mittels Computertomografie untersucht, ob es auch an anderen Stellen im Körper Absiedelungen gibt. Dann wird entschieden, wie man behandelt. Man kann einige Tumore durch eine Bestrahlung des Lymphabflussgebietes oder mit einer Chemotherapie behandeln. Wenn der Krebs früh erkannt wird, kann man sich Bestrahlung und Chemotherapie jedoch ersparen. Daher ist die frühzeitige Erkennung sehr wichtig.

Früherkennung ist wichtig: Hodenkrebs ist in 95 Prozent aller Fälle heilbar © focal point / Shutterstock.com

Hat eine Hodenkrebserkrankung Auswirkungen auf Fruchtbarkeit oder Potenz?

"Um bei der Fruchtbarkeit auf Nummer Sicher zu gehen, sollte vor dem Behandlungsbeginn bei Hodenkrebs unbedingt über eine Kyrokonservierung von Sperma als 'Fertilitätsreserve' gesprochen und diese auf Wunsch auch durchgeführt werden", so Schuppe. In einigen Fällen ist die Hodenfunktion infolge der Krebserkrankung allerdings so stark eingeschränkt, dass keine Spermien im Ejakulat zu finden sind. "In diesem Fall können Gewebsproben aus nicht vom Hodenkrebs betroffenen Bereichen, beziehungsweise dem Hoden der Gegenseite, eingefroren werden, um später eine Spermienisolierung hieraus zu versuchen. Bei Verlust beider Hoden ist für einen normalen Hormonhaushalt – und damit die Aufrechterhaltung der Potenz – eine Testosterontherapie erforderlich", erklärt der Androloge.

Wie finde ich bei Verdacht auf Hodenkrebs einen geeigneten Arzt?

Die Diagnose Hodenkrebs stellt nur ein Urologe oder Androloge. Er kann auch bei Auffälligkeiten beraten. Wenn Sie nicht sicher sind, wo der nächste Mediziner in Ihrer Nähe ist, können Sie Ihren Hausarzt befragen. Auf dem Urologenportal, der Internetseite der deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU), finden Sie außerdem einen Urologen-Finder. Weitere Informationen zum Thema Hodenkrebs finden Männer bei der aktuellen Kampagne gegen Hodenkrebs der DGU: www.hodencheck.de.

Jeder Mann sollte die Vorsorgeuntersuchung seiner Hoden selbst in die Hand nehmen: Einmal im Monat sollten Sie sich Zeit für so eine Selbstuntersuchung nehmen. Bei Auffälligkeiten gehen Sie unbedingt zum Arzt. Die gute Nachricht: Hodenkrebs ist in 95 Prozent aller Fälle heilbar.