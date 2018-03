Wirkungsloser Wirkstoff: Studien über Echinazin lückenhaft

Millionen glauben an ihn, doch wahrscheinlich ist der Pflanzenwirkstoff Echinazin wirkungslos

Der Pflanzenwirkstoff Echinacea hilft möglicherweise weder gegen Husten noch gegen andere Erkältungskrankheiten. Zwei US-Wissenschaftler haben dafür neun Studien untersucht, die sich mit der Wirksamkeit des Wirkstoffs beschäftigen. Ergebnis: Sieben der neun Studien zeigen deutliche wissenschaftliche Mängel. Teilweise ist noch nicht einmal klar, ob die Studienteilnehmer die Pflanzenpräparate überhaupt regelmäßig eingenommen haben. In einer anderen Studie konnten die Probanden gar Medikament und Placebo unterscheiden. Nur zwei der Studien, so die Wissenschaftler der US-Elite-Uni Stanford in der Fachzeitschrift Clinical Infectious Diseases, sind wissenschaftlich korrekt ausgeführt. Ausgerechnet sie belegen die Unwirksamkeit von Echinacea.