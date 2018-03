Phallosan: effektive Penisvergrößerung

Ein äußerer Dehnungsreizes stimuliert das Zellwachstum im Penisgewebe und vergrößert so sein Volumen © PR

Diesem Prinzip folgend versuchen nun Penisstrecker, durch Ausübung eines ständigen Reizes, das Zellgewebe im Penis zur Zellteilung und damit zum Wachstum anzuregen. Dadurch soll prinzipbedingt nicht nur eine Verlängerung des Penis – was durch die Dehnung ja naheliegend wäre – erzielt werden, sondern auch eine Zunahme im Umfang. Der Penis soll also auch größer und voluminöser werden als vorher. Da hier ja echtes, neues Zellgewebe entsteht, sind diese Ergebnisse auch nachhaltig und somit von Dauer. Die mit der Anwendung einhergehende bessere Durchblutung des Penisgewebe führt zudem in vielen Fällen zu einem verbesserten Erektionsverhalten und damit zu einer erhöhten Potenz.



Unterschiedliche Arten von Penisstreckern

Die heute auf dem Markt verfügbaren Penisstrecker teilen sich gemäß ihrem unterschiedlichen Funktionsprinzip in 2 Gruppen:

Starre Metallkonstruktionen in denen der Penis fixiert wird und die Zugwirkung durch Gummi-Schlaufen erzielt wird. Flexible Streckgurt-Systeme ohne harte Materialien, die die zur Penisverlängerung notwendige Zugwirkung seitlich ablenken.



Einfache Konstruktionen, wie etwa die von manchen Naturvölkern verwendeten Seile mit angehängten Gewichten, spielen im kommerziellen Bereich, bzw. in den westlichen Kulturkreisen, überhaupt keine Rolle.



Die erste Gruppe hat auf den ersten Blick 2 hervorstechende Nachteile. Da die zylindrische Fixierungsvorrichtung in der Regel aus Metall oder einem anderen starren Material ist, kann das Gerät kaum unauffällig unter der Kleidung getragen werden. Die Anwendung muss also in der Regel im privaten Umfeld erfolgen und schränkt damit natürlich den gewohnten Tagesablauf ein. Die bei Penisstreckern prinzipbedingte, notwendige tägliche Tragedauer kann so nur mit Einschnitten im persönlichen Leben erfolgen. Auch die Einstellung der Zugstärke ist hier problematisch, weil das Gerät zumeist zerlegt und mit Erweiterungen versehen wieder zusammengesetzt werden muss. Der Anschaffungspreis solcher Geräte ist aber zumeist niedriger als bei den modernen Gurtsystemen.



Moderne Streckgurte nutzen dagegen den eigenen Körper als "Gegengewicht" der Zugwirkung. Der Penis wird in einer Schlaufe oder noch besser einem Vakuum-System (zum Beispiel Phallosan® forte) am Gurt fixiert und dieser dann seitlich am Körper gespannt. Die Stärke der Zugwirkung kann einfach und flexibel über die Spannung des Gurtes eingestellt werden, wodurch kein Umbau des Gerätes erforderlich ist. Durch das Fehlen starrer Konstruktionen können Streckgurte auch unter der normlen Bekleidung getragen werden und schränken den normalen Tagesablauf nur unwesentlich ein.