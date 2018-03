Unentgeltlich arbeiten: Ehrenamt als Karriere-Booster

Belohnung: Im Sprachtandem verbessern Sie Fremdsprachen und die Fähigkeit zur kulturellen Integration. „Sie zeigen Engagement und trainieren Ihr didaktisches Können – diese Soft Skills heben Sie von anderen ab“, sagt Andrzejewski. Besonders in Lehrberufen helfen sie Ihnen weiter. Tandem-Börsen finden Sie an jeder Uni. Wenn Sie Schülern oder Senioren helfen wollen, melden Sie sich bei einer Freiwilligen-Agentur – Übersicht unter www.bagfa.de .

Belohnung: „Sie leisten einen Beintrag zur Gemeinschaft, übernehmen Verantwortung, zeigen Integrations-Fähigkeit,“ sagt Dr. Laurenz Andrzejewski von der deutschen Gesellschaft für Karriereberatung. Das wissen Chefs zu schätzen. Weiterer Pluspunkt: Sie kommen in Netzwerke, über die heute viele Positionen besetzt werden. Liste aller Organisationen: www.hilfsorganisationen.de/MENUE/Umweltschutz

Einsatz: Sie beteiligen sich an Aktionen und Projekten (drei Stunden die Woche bis mehrere Tage im Monat).

Zeigen Sie als Kassenwart kaufmännisches Geschick © Shutterstock

Geld verwalten bei Fussballfreunden: Kassenwart beim Fussballverein

Einsatz: Ein paar Stunden in der Woche kümmern Sie sich um die Finanzen Ihrer Kickerfreunde.

Belohnung: Ehrenamtliche Tätigkeiten weisen Sie als engagierten Bewerber aus. "Sie repräsetieren sich als Vertrauensperson, denn in dieses Ehrenamt müssen gewählt werden", sagt der Experte. Menschen für sich gewinnen und mit ihnen umgehen zu können, ist in Berufen mit Kundenkontakt wichtig. Sie zeigen zudem kaufmännisches Geschick, das bei Banken und Versicherungen gern gesehen wird. Ehrenämter sollten Sie in Ihren Bewerbungen immer angeben.